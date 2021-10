La caiguda global de Facebook, Instagram i WhatsApp durant més de sis hores va afectar 3.500 milions d'usuaris. Facebook explica en un comunicat que el problema es va originar per un "canvi de configuració defectuós" en els seus enroutadors que després va afectar als seus centres de dades. "Els nostres equips d'enginyeria han après que els canvis de configuració en els enroutadors de la xarxa troncal que coordinen el tràfic de xarxa entre els nostres centres de dades van causar problemes que van interrompre aquesta comunicació", explica l'empresa de Mark Zuckerberg.



"Aquesta interrupció del trànsit de la xarxa va tenir un efecte en cascada en la forma en què es comuniquen els nostres centres de dades, el que va paralitzar els nostres serveis", ha explicat Facebook en un comunicat. A més, deixen clar que aquesta incidència no ha "compromès" les dades dels usuaris. "Demanem disculpes a tots els afectats i estem treballant per comprendre més sobre el que ha passat avui perquè puguem continuar millorant la nostra infraestructura", conclouen.



La caiguda ha reportat pèrdues milionàries. La fortuna del conseller delegat de Facebook, Mark Zuckerberg, es va veure reduïda aquest dilluns en uns 5.900 milions de dòlars. El responsable de comunicació de Facebook, Andy Stone, va demanar disculpes als usuaris a través de Twitter. "A la gran comunitat de persones i empreses de tot el món que depenen de nosaltres: ho sentim. Hem estat treballant àrduament per restablir l'accés a les nostres aplicacions i serveis i ens complau informar que ara estan tornant a estar en línia. Gràcies per suportar-nos".

Instagram és "tòxic" per als adolescents, segons informes

L'empresa de Zuckerberg està en el punt de mira després que el Wall Street Journal revelés que Facebook té informes interns en els quals s'evidencia que Instagram és "tòxic" i danya la salut mental de les adolescents. "El 32% de les adolescents van dir que quan se sentien malament amb el seu cos, Instagram els feia sentir pitjor", van declarar els investigadors dels informes interns.



A més, entre les conclusions dels estudis s'extreu que entre els adolescents que declaraven tenir pensaments suïcides, el 13% dels usuaris britànics i el 6% dels nord-americans atribuïen el problema a aquesta xarxa social. Més del 40% dels usuaris d'Instagram tenen 22 anys o menys.