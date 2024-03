Aquests han estat els llibres en català més venuts al febrer

Ja es comencen a saber alguns detalls de la diada de Sant Jordi 2024, i les llibreries i les editorials ja escalfen motors per viure la jornada més important del món editorial català. A l'espera de saber quins seran els títols més venuts d'enguany, el Gremi d'Editors de Catalunya elabora setmanalment un informe amb els llibres més venuts a més de 150 punts de Catalunya.

Entre els llibres més sol·licitats durant el segon mes de l'any trobem La Germandat de l'Àngel Caigut, Blackwater I. La Riada i Ofert a les mans, el paradís crema.

'La Germandat de l'Àngel Caigut'

'La Germandat de l'Àngel Caigut'. — Destino

Un del títols que trobem aquest mes entre els més venuts és La Germandat de l'Àngel Caigut (Destino), la segona novel·la en solitari de Jaume Clotet. Es tracta d'un thriller contemporani, amb un monjo del monestir de Montserrat i una mossa d'esquadra com a protagonistes d'una missió molt especial.

Sinopsi: Som a Acre, a Terra Santa, l'any 1291, a finals del segle XIII de l'era Cristiana. Un grup de cavallers templers fugen de l'agonitzant Regne de Jerusalem. S'emporten el secret més ben guardat de la cristiandat. És vital que no caigui en mans dels infidels i que sigui custodiat en el lloc més segur del món. Més de set segles després, l'enigma corre perill de ser desvelat i cal actuar sense dilació. Un monjo de Montserrat serà protagonista involuntari d'una aventura extraordinària que li canviarà la vida per sempre i que amenaça la basílica més sagrada dels catalans. Una guerra entre el bé i el mal en què tot està en joc, amb una batalla que no té vencedors ni vençuts però que pot posar en risc els fonaments de la mateixa Església catòlica.

'Blackwater I. La Riada'

'Blackwater I. La Riada'. — Blackie Books

Blackwater I. La Riada (Blackie Books) és la primera part d'una saga matriarcal escrita per Michael McDowell. Dones poderoses que lluiten pel poder durant generacions.

Sinopsi: les aigües fosques i glaçades del riu Blackwater inunden Perdido, un petit poble al sud d'Alabama. Allà, els Caskey, un clan de rics terratinents, intenten fer front als danys causats per la riuada. Liderats per la Mary-Love, l'omnipotent matriarca, i l'Òscar, el seu fill obedient, els Caskey treballen per refer-se i protegir la seva fortuna. Però no compten amb l'aparició de la misteriosa Elinor Dammert. Una jove bonica però molt parca en paraules que només sembla tenir un objectiu: apropar-se als Caskey costi el que costi!



'Ofert a les mans, el paradís crema'

Portada 'Oferta a les mans, el paradís crema'. — Anagrama

L'escriptor tarragoní Pol Guasch ha tornat a les llibreries amb Ofert a les mans, el paradís crema (Aragrama), on explora l'amistat. És la seva segona novel·la després de l'èxit de Napalm al cor. Explica la història d'amistat de la Rita, una jove nascuda al poble d'una vall, i Líton, que és de la ciutat. El dos joves es coneixen en una festa i uns incendis els separen fins que es retroben i reprenen la seva amistat marcada per la malaltia del jove, que pateix Sida.

Pol Guasch ha escrit un llibre en què cada dosi de dolor té el seu revers fulgurant, i cada desenllaç augura un nou començament. Desordenada com la memòria, fosca i lluminosa alhora, Ofert a les mans, el paradís crema és melancòlica com només ho pot ser assistir a la fosa en negre de la joventut del món.



'Les calces al sol'

'Les calces al sol'. — La campana

Un dels llibres de ficció més nomenats aquests darrers mesos ha estat sens dubte Les calces al sol (La Campana), de Regina Rodríguez, que ofereix una novel·la plena de to humorístic protagonitzada per Rita Racons, estudiant de psicologia que marxa als Estats Units a fer d'au-pair i que topa amb una família que espera que estigui a l'altura del que creuen que exigeixen les ments dels seus fills.

Són els Bookland, l'antítesi del clixé clàssic d'una família americana. Intel·lectuals, esperen que la nova au-pair estigui a l'altura del que exigeixen les ments privilegiades dels nens de la casa. I tot i que ben bé no ho estarà, la Rita i el seu caos constant portaran els petits de la família a viure la vida més enllà dels llibres. La Rita serà capaç d'atrevir-se a tot, d'expandir la ment i un dia, de cop, trobarà el que hi havia anat a buscar: la seva vocació.



'La casa de la nit'

'La Casa de la Nit'. — Edicions Proa

Després de fer parada a Barcelona pel BCNegra, Jo Nesbø, que va rebre el Premi Pepe Carvalho, s'ha convertit en un dels autors més llegits a Catalunya. La novel·la La casa de la nit (Edicions Proa) ha estat una de les més venudes aquest mes.

Sinopsi: Arran de la mort dels seus pares, en Richard Elauved, de catorze anys, ha anat a viure amb la seva tieta i el seu oncle al poble remot de Ballantyne. En Richard es guanya ràpidament la reputació d'inadaptat, i quan un company de classe —en Tom— desapareix, tothom sospita que ell n'és el responsable. Qui si no? Ningú se'l creu quan explica que va presenciar el que va passar amb en Tom, una escena esgarrifosa en una cabina telefònica al llindar del bosc. Ningú se'l creu excepte la Karen, una companya que anima en Richard a investigar on la policia no s'atreveix. Les pistes el porten a una mansió abandonada al bosc del Mirall i, de sobte, veu com una cara terrorífica l'observa des de la finestra. És llavors que sent com les veus comencen a xiuxiuejar-li a l'orella...



'Confeti'

'Confeti'. — Edicions Proa

Amb una prosa elegant i enèrgica com el ball de Fred Astaire, tocada d'un humor fi, a Confeti (Edicions Proa) Jordi Puntí ens fa viatjar de Nova York a Hollywood, de l'Havana a l'hotel Ritz de Barcelona. Així, al llarg de tot un segle turbulent i fantasiós, llegim les peripècies de dos homes que van ser amics potser per conveniència, en un joc de miralls en què la imaginació conviu amb la voluntat de ser immortal, etern.

L'escriptor Jordi Puntí va guanyar el 64è premi Sant Jordi de novel·la per Confeti, convocat per Òmnium Cultural.

'A casa tenim un himne'

'A casa tenim un himne'. — L'A

L'autora de Gina, Maria Climent, va tornar el 2023 amb la nova novel·la A casa teníem un himne (L'Altra Editorial). La Remei té més de quaranta anys, està casada i té un fill, treballa moltes hores a l'hospital i està absorbida per la vida domèstica i professional. La seva germana Marga, una mica més jove, és tot el contrari: soltera i sense cap projecte vital ni professional que la lligui, té la sensació que li ha passat la joventut sense adonar-se'n i encara busca el seu lloc al món. I la mare de totes dues, l'Erne, ja fa més de quinze anys que va instal·lar-se a Itàlia i ha construït una vida nova allà, deixant enrere la vida al poble i les seves dues filles, que no l'hi perdonen.

Però quan la Remei arrossega la Marga fins al cor de la Toscana perquè necessita un refugi, i unes quantes solucions, aquestes tres dones distanciades i diferents, amb aspiracions i experiències tan dispars, hauran d'aprendre a entendre's i a comunicar-se, i lluitaran per retrobar-se després que es desveli un secret familiar que va marcar definitivament la vida de totes tres.



'Cor trencat'

En el 25è aniversari de la mort del cantant de Sau, Carles Sabater, l'escriptor Pep Blay ha publicat un llibre, Cor trencat (Folch&Folch) on reconstrueix els darrers mesos de la vida del cantant i actor barceloní. El periodista tarragoní retroba persones i llocs en una recerca íntima de l'ídol caigut, per descobrir finalment què i com es va trencar el cor de Carles Sabater.

El domini absolut de l'escenari, l'elegància, la tendresa, una dicció perfecta i una eficaç expressivitat angelical mescla de timidesa i intensitat, van convertir Carles Sabater en l'ídol més carismàtic de la seva època. Al llarg de dotze anys frenètics d'ascensió a la fama, va forjar un estil magnètic d'estar sobre l'escenari on, tant si cantava com si actuava, establia una connexió immediata i íntima amb un públic que l'estimava amb una tendresa incondicional.