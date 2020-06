Aragonès avisa Pedro Sánchez: "A ERC no ens tindrà al costat, ens tindrà de cara"

El vicepresident de la Generalitat i dirigent d'ERC, Pere Aragonès, ha defensat davant el Consell Nacional del partit tornar ara a la taula de diàleg entre el Govern i l'Executiu espanyol: "La millor manera de continuar avançant en els nostres objectius és fer-los asseure de nou en la taula de negociació".



En el seu discurs durant el Consell Nacional telemàtic d'aquest dissabte, també ha advertit al president del Govern estatal, Pedro Sánchez: "A ERC no ens tindrà al costat, sinó que ens tindrà de cara". "De cara per parlar de les necessitats d'avui, de cara per negociar i reivindicar els drets de la nostra ciutadania, de cara per afrontar aquest diàleg i aquesta negociació, per defensar el dret a la independència del nostre país", ha afegit.

El també conseller d'Economia ha dit que hi haurà taula de negociació amb la Moncloa; que és la primera vegada que Generalitat i el Govern espanyol seuen en igualtat per parlar del conflicte polític, i que no ho desaprofitaran, "sent conscients dels recels i les precaucions", però també que la seva obligació és intentar-ho.

"No només no ens oblidem que hi ha repressió, no només no ens oblidem dels presos i exiliats, no sols tenim clar que la independència de Catalunya és el millor per a aquest país, sinó que a més ho farem tot per aconseguir-la", ha defensat.



Segons ell, seria una irresponsabilitat abandonar "la bandera del diàleg" i ha defensat que la base de la taula de negociació no és la confiança cega, sinó la força i voluntat popular de Catalunya que va donar a ERC i al conjunt de l'independentisme el mandat per defensar-la.

Independentisme "en pràctica"

Aragonès ha afirmat que confrontar, dialogar i negociar amb qui pensa diferent és el que dóna valor al diàleg i a la negociació, i que "certament" algunes decisions que han de prendre generen contradiccions. "Qui no té contradiccions és qui no avança, qui es manté en la puresa de la teoria és qui no la posa en pràctica. Nosaltres posem l'independentisme en pràctica", ha agregat.



Ha dit que ERC és molt conscient del que és "la repressió", i en aquest sentit ha recordat als dirigents republicans Oriol Junqueras i Marta Rovira, per la qual cosa rebutja que es pretengui donar lliçons a ERC de com actuar.

"No és moment de retrets"

El vicepresident considera que l'independentisme ha d'afrontar els mesos que vénen com una oportunitat: "Abandonant els retrets, sabent que l'adversari no és ERC ni una altra formació política, sinó que l'adversari són aquells que neguen el dret a l'autodeterminació".



"Alguns semblen disposats permanentment a regalar aquesta fragilitat de dividir a aquells que ens volen callats. I si hi ha algú que ho vol fer dins de l'independentisme, l'hem de dir. No és el moment de retrets. És el moment de treballar conjuntament", ha agregat.



En aquest sentit ha insistit: "No hem de deixar que s'imposi qui cridi més, més fort, sigui als mitjans, a les xarxes socials o on sigui. Si no qui faci les propostes més útils i hàbils per al país".