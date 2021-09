Aragonès busca donar impuls al seu Executiu amb l'aprovació del Pla de Govern i aïllar-lo de les tensions entre ERC i Junts

El Consell Executiu de la Generalitat es reunirà aquest dimarts, una setmana després de l'última turbulenta reunió per la delegació proposada per Junts per la taula de diàleg que finalment va ser rebutjada contundentment pel president de la Generalitat, Pere Aragonès. La reunió d'aquest dimarts estarà així marcada per l'episodi que ha suposat la primera gran crisi entre els dos socis independentistes de l'Executiu català. Però segons apunten diverses fonts, Aragonès es planteja dos objectius prioritaris. Primer, buscarà escurçar les rèpliques del sisme polític de fa una setmana i blindar el Govern de les fortes tensions que han tornat a emergir entre ERC i Junts. I en segon lloc, el president vol que el Govern agafi impuls i es posi a treballar a velocitat de creuer amb l'aprovació del Pla de Govern.

Esquerra Republicana ha dissenyat una estratègia de doble eix per a la primera presidència d'un republicà al capdavant de la Generalitat des de la República -si descomptem les presidències a l'exili franquista que no van tenir capacitat executiva-. El primer, referit al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, es treballa amb la reivindicació de l'amnistia i l'autodeterminació aplicat a la negociació amb el Govern espanyol en la taula de diàleg. El segon eix es fonamenta en la gestió del dia a dia, o com s'anomena en cercles independentistes "el mentrestant".

A Esquerra es percep una sensació d'eufòria després d'haver conquerit, encara que sigui de forma inicial, la primera de les apostes estratègiques. Es considera "un èxit total" l'execució de la primera reunió de la taula de diàleg pel seu desenvolupament però sobretot per haver forçat la presència del president de Govern espanyol, Pedro Sánchez. L'absència de Junts no ha agradat a les files republicanes, però es considera un mal menor i es destaca que l'episodi ha servit per mostrar un Aragonès decidit i revestit d'autoritat. Un gest que des de Junts qualifiquen de "sobreactuació" del president de la Generalitat. En qualsevol cas, Aragonès no vol que el Govern quedi encallat ni en les discrepàncies internes ni en el monotema de la taula de diàleg i per això buscarà aquest dimarts posar en marxa la màquina governamental, expliquen les fonts, després dels primers cent dies en què no s'ha pogut lluir cap gran projecte enmig de polèmiques com l'ampliació de l'aeroport o la de la taula de diàleg. El Pla de Govern serà la punta de llança d'aquest segon eix estratègic basat en la gestió. "Tenim molta feina a fer i una agenda profundament transformadora per desenvolupar", asseguren al Palau de la Generalitat.

Els eixos de el pla de govern

El Pla de Govern detallarà les principals actuacions de cada departament de la Generalitat, que segons el Govern "han de ser la base de les transformacions democràtica, social, verda i feminista" que es planteja l'Executiu aquesta legislatura. Els eixos programàtics amb què s'ha treballat per a l'elaboració del pla, segons el Govern, són: "Un país just, amb bon govern i referent democràtic en el món. Un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar. Un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora. Un país verd, equilibrat i connectat. I un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans".

En paraules de la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, el Pla de Govern respon "a la doble vessant de treball que sempre ha marcat el president Aragonès". D'una banda, "treballar per fer front a les crisis provocades per la pandèmia i posar les bases de la recuperació i el futur país que volem" i, al mateix temps, "treballar per resoldre el conflicte polític i fer avançar Catalunya cap a l'exercici de l'autodeterminació".

Cohesió interna al Consell Executiu

La reunió del Consell Executiu també ha estat dissenyada per rescabalar la pèssima imatge que es va produir fa només una setmana quan es va haver de fer un recés per la forta tensió generada al respecte de la proposta de delegació de Junts per a la taula de diàleg, que estava bàsicament formada sense membres del Govern i amb expressos com Jordi Sànchez o Jordi Turull. En aquella ocasió les alarmes es van disparar sobre tres quarts de nou amb una trucada del secretari general de Junts, Jordi Sànchez, a Aragonès per comunicar-li la composició. Tot i que el president de la Generalitat va instar als socis a debatre sobre la proposta, la seva filtració va augmentar exponencialment la temperatura política al Consell Executiu entre els membres d'ERC i els de Junts i va provocar el ja conegut cop de puny a la taula d'Aragonès.

Fonts d'Esquerra reconeixen que l'episodi ha generat tensió entre els dos partits que governen a Catalunya pel que entenen que ha estat una "falta de lleialtat". Però en la presidència desvinculen aquestes tensions dels membres de Consell Executiu. Aquestes mateixes fonts asseguren que Aragonès manté "una excel·lent relació amb tots els membres del Govern de Junts". Una afirmació que corroboren també a les files juntistes: "Hi ha entesa en el dia a dia del Govern", asseguren. Aragonès vol aprofitar aquesta bona sintonia per blindar el Consell Executiu de futures tensions entre els partits. Per exemple, les que es podrien donar molt probablement ben aviat durant el debat de política general al Parlament de la setmana vinent. No està clar que la majoria independentista voti conjuntament algunes de les proposicions, per exemple respecte a la marxa de la taula de diàleg. Fins i tot es podria donar la imatge que s'estreni una majoria alternativa en relació a aquesta qüestió, en què ERC trobés el suport del PSC i En Comú Podem.

La negociació dels pressupostos i la polèmica llei audiovisual

Però també s'esperen altres crisis, com la que es pot obrir entre els dos partits durant la negociació amb el Govern espanyol per als pressupostos generals que començarà també aquesta setmana. Amb Junts instal·lat a la negativa a pactar els comptes amb el Govern de Pedro Sánchez i ERC molt més pragmàtica. Els republicans alerten que la negociació ha d'anar vinculada a certs avenços en la taula de diàleg, però també asseguren que "no renunciaran a res que serveixi per millorar les condicions de vida dels catalans i les catalanes". Una negociació que es pot complicar per qüestions paral·leles com la indignació que ha generat en l'independentisme la tramitació de la llei audiovisual estatal que consideren que margina la producció en català del repartiment d'ajudes de diners públics.

Des de la presidència es mostren cauts amb aquest tema i fonts consultades asseguren que "el català en l'audiovisual és prioritari per aquest Govern". Les mateixes fonts assenyalen que a hores d'ara la transposició de la directiva europea a través de la llei espanyola en curs deixa fora el català. Però recorden que "s'està negociant perquè el respecte pel plurilingüisme sigui alguna cosa més que un enunciat". El Govern assegura que està treballant amb el Govern espanyol per introduir canvis, però també hi ha contactes al respecte entre els grups parlamentaris d'ERC i del PSOE al Congrés. I d'altra banda es treballa en una reforma de Llei audiovisual catalana, que és de l'any 2005.

Vilalta: "Si algú no vol participar, que ho digui clar, però que no s'inventi excuses"

En aquesta línia, els dos partits mantenen les espases en alt, sempre fora de l'àmbit governamental. Així, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, insisteix a demanar a Junts que es "reincorpori" a la taula de negociació, però reafirma que les delegacions han d'estar formades per membres dels respectius governs i no ha donat marge a cap canvi. "Així s'ha decidit. Si algú no vol participar, que ho digui clar, però que no s'inventi excuses", afegeix. La portaveu dels republicans es mostra convençuda que en els pròxims dies o setmanes Junts se sumarà i ha demanat al partit de Carles Puigdemont i Jordi Sànchez que no deixi passar aquesta oportunitat. "No ens podem equivocar d'adversari", conclou.

Unes afirmacions rebutjades rotundament des de Junts. La portaveu, Elsa Artadi, manté que el seu partit no té previst canviar els noms de la delegació que hauria d'assistir a la negociació, amb persones de l'executiva però de fora del Govern. "Som on érem", ha resumit Artadi, que ha insistit que si se'ls convida a participar amb la delegació plantejada, així ho faran.

Vagi com vagi el debat de política general i els enfrontaments dialèctics entre ERC i Junts, Aragonès vol donar per tancada la crisi al Consell executiu amb la reunió que va mantenir la setmana passada, després de la reunió entre el Govern de la Generalitat i el Govern espanyol, amb el vicepresident Jordi Puigneró, que és l'home fort de Junts a l'Executiu. Encara que cal recordar que un dels problemes en la relació interna és que cap dels consellers o conselleres de Junts és membre electe de l'executiva del partit. Així les coses, aquest dimarts s'escenificarà la distensió i caldrà estar molt atents a la sempre simbòlica entrada del president de la Generalitat al Pati dels Tarongers. I veure si Aragonès recupera l'entrada amb el vicepresident Puigneró al Consell Executiu -al costat de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà- o sense ell, com va fer just fa una setmana en el punt àlgid de l'enfrontament entre dos socis entestats a gobernar junts malgrat tot.