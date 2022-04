Aragonès exigeix la dimissió de Robles pel cas 'Catalangate'

El cas 'Catalangate' segueix marcant l’actualitat política a Catalunya i aquest dimecres el focus s’ha traslladat al Parlament, on el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat la dimissió de la ministra de Defensa, Margarita Robles, tal com havia avançat Públic. Aragonès ha qualificat d’"absolutament insuficients" i "insultants" les explicacions donades pel Govern espanyol fins ara, en concret les de Robles. Aquest matí, en sessió de control al Congrés, la ministra ha reconegut l’espionatge: "Què ha de fer un Estat quan algú declara la independència?"

Aragonès titlla d'"insultants" les declaracions de Robles

Aragonès ha demanat la seva dimissió després que el ple aprovés per una àmplia majoria presentar una denúncia en nom de la institució contra l’espionatge massiu. Amb 112 vots a favor -els d’ERC, JxCat, CUP, PSC i Comuns- i 17 en contra -Vox, Cs i PP-, el Ple ha acordat que formularà una denúncia davant les autoritats judicials per investigar si l’espionatge de 65 membres de l’independentisme, entre polítics, advocats i periodistes, és constitutiu de delicte.

Arran de les declaracions de Robles al Congrés, la diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant ha titllat la ministra de "guardiana de les clavegueres" i Aragonès li ha demanat que assumeixi responsabilitats: "Aquestes declaracions l’incapaciten políticament per seguir en aquest càrrec".

El president ha qualificat les afirmacions d’"extremadament greus" i ha dit que "bombardegen qualsevol possibilitat d’entesa i aclariment de la situació". A més, davant la petició dels socialistes que no es tombin al Congrés votacions com la d'aquest dijous amb el decret anticrisi, Aragonès s'ha dirigit al PSC i li ha preguntat: "Som prou bons per votar iniciatives del Govern espanyol però prou dolents per espiar-nos?" El president del grup parlamentari del PSC, Salvador Illa, ha respost estenent la mà al Govern i s’ha compromès a buscar l’aclariment dels fets.



Aragonès ha respost que si Illa, que va ser ministre, no en sabia res, el Govern espanyol "ha d’anar fins al final" per averiguar qui ho va ordenar. Davant de la situació, Aragonès ha fet una crida a la "màxima unitat" dels partits independentistes i també ha demanat ampliar aliances, en referència als comuns.

Mesures "insuficients" de Sánchez

A la sessió de control al Congrés, més enllà de les declaracions de Robles, el mateix president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha manifestat la voluntat d'aclarir els fets a través del control intern al CNI ja anunciat, així com la investigació iniciada pel Defensor del Poble i el desbloqueig de la comissió de secrets oficials. Totes elles són considerades mesures insuficients pels partits independentistes i el soci minoritari del Govern espanyol, Unidas Podemos, que reclamen l'obertura d'una comissió d'investigació al Congrés i depuració de responsabilitats.



Els partits independentistes reclamen l'obertura d'una comissió d'investigació al Congrés

Al Parlament, el ple ha arrencat amb la lectura de la declaració que es va aprovar a la Junta de Portaveus que condemnava l’espionatge i reclamava al Govern espanyol una investigació "amb la màxima celeritat i transparència" i que assumís "les responsabilitats a totes els nivells necessaris".



La declaració també es compromet a protegir i preservar els drets dels afectats i "personar-se en les causes que s'obrin arran de les denúncies de les víctimes". Es va tirar endavant amb el suport d’ERC, JxCat, la CUP i En Comú Podem, i el PSC se’n va desmarcar en no tenir-se en compte les esmenes que havia proposat.

La lectura a l’inici del ple de la declaració per part de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, no ha agradat a la banqueta de Cs, que l'han acusat de manca d'imparcialitat. Després de les protestes del diputat Nacho Martín Blanco, Borràs ha acabat expulsant el diputat Matías Alonso.