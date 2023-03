Aragonès planteja un cara a cara amb Ayuso per confrontar models: "Crec que ella no voldria"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha obert la porta a fer un cara a cara amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per confrontar models, encara que creu que "ella no voldria". Ho ha dit en una entrevista al programa Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4 després que Ayuso participés aquest dilluns en una conferència al Círculo Ecuestre de Barcelona, on va acusar el Govern de la Generalitat d'"aïllar-se i fabricar amb temps i diners un país".

"Si vol discutir sobre el model socioeconòmic i si vol discutir el model de serveis públics estic disposat a discutir amb ella, fins i tot de fer un cara a cara. Però crec que que ella no voldria", ha afirmat Aragonès.



El diàleg i la relació amb el Govern espanyol

El president de la Generalitat també ha avisat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que si no compleix el seu compromís amb la negociació, els futurs possibles acords seran "molt més cars" perquè hi haurà "desconfiança", tal com ja va avançar Públic, tot i que ha afegit que no es tracta d'una amenaça.

D'altra banda, el president català ha explicat que no ha convocat encara una reunió amb els partits catalans sobre la seva proposta d'Acord de Claredat perquè, segons diu, no hi ha garanties que vagi una mica bé i que no serveixi per "tirar-se les propostes pel cap".

El judici a Borràs i la presidència del Parlament

Finalment, Aragonès ha afirmat que li sabria "molt greu" que la presidenta de Junts, Laura Borràs, entrés a presó per la relació personal que ha tingut amb ella. Amb tot, sobre el futur de la presidència del Parlament si la presidenta suspesa és condemnada a la causa de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), el president de la Generalitat ha donat per "superat" el pacte d'investidura pel qual ERC va assumir la Presidència de la Generalitat i Junts la del Parlament, tal com també va avançar Públic. "Junts va decidir trencar aquest acord sortint del Govern. Si volen refer propostes conjuntes, estic molt obert a escoltar", ha dit.

Exigeix al PSC lleialtat a l'acord de pressupostos

Respecte a la recta final de la tramitació dels pressupostos, Aragonès, s'ha mostrat convençut que el PSC complirà els acords amb el Govern sobre els comptes de la Generalitat. "Jo em mantindré fidel i he de donat per suposat que els altres faran el mateix", ha afirmat. Aquets divendres la Comissió d'Economia del Parlament vota les esmenes a la llei de pressupostos i la llei d'acompanyament. Així doncs, es votarà l'esmena de Junts sobre macroprojectes i l'esmena del PSC que vol eliminar el pla pilot de la Renda Bàsica Universal (RBU). Aragonès ha assenyalat que Junts ha presentat esmenes als comptes per intentar "generar esquerdes" i erosionar.

Aragonès s'ha mostrat convençut que de la mateixa manera que el Govern compleix els acords també ho farà el PSC en la recta final dels pressupostos. I és que els socialistes mantenen viva la seva esmena sobre el pla pilot de la RBU i no han descartat públicament votar a favor de l'esmena de Junts sobre els macroprojectes. PSC i Govern van arribar a un acord sobre Quart Cinturó, Hard Rock i ampliació del Prat, però en un document al marge de la llei de pressupostos.

"No tinc per què dubtar de la paraula dels meus interlocutors, que diuen que els pressupostos tiraran endavant", ha afegit el president català.



Concretament sobre la Renda Bàsica Universal, Aragonès ha explicat que la llei d'acompanyament que va entrar al Parlament fa una menció a aquest tema, concretament a una futura normativa del pla pilot. "Si hi estiguessin en contra, no haurien de patir gaire", ha dit.