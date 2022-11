Arranca el Gran Recapte 2022, marcat per l'increment generalitzat de preus i la crisi energètica

Arranca una nova edició del Gran Recapte del Banc dels Aliments, aquest any marcada per l'increment generalitzat de preus i la crisi energètica. L'objectiu de l'entitat és recollir més de set milions d'euros en aliments per atendre persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Des d'aquest divendres i fins dissabte es poden fer donacions de productes de primera necessitat -com pasta, llegums, oli, llet o conserves- en diversos supermercats, mercats i comerços de proximitat del país. També es poden donar diners, en aquest cas fins el 6 de desembre.

El tret de sortida del Gran Recapte 2022 s'ha fet des del Mercat de la Barceloneta. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha demanat a societat i a les empreses que es "mobilitzin en la guerra contra la pobresa" en un context en què l'augment dels preus ha impactat directament en la cistella de la compra. En la mateix línia s'ha expressat el president del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, que ha remarcat que cada vegada són més les persones, sobretot joves amb contractes precaris, que demanen ajuda a l'entitata causa de la inflació i la pèrdua accelerada de poder adquisitiu que comporta..

En total, el Banc dels Aliments calcula que en els propers mesos la llista de persones a les quals haurà d'ajudar s'enfilarà fins a les 250.000, de les quals 5.000 acudiran al servei per primera vegada. Aquesta xifra suposa que donen aliments a 30.000 persones més que abans de la pandèmia.

Els aliments bàsics, els que més s'han encarit

El Banc d'Aliments no descarta el nombre de persones que necessita aliments segueixi creixent i que el seu estoc no sigui suficient per donar les quantitats d'aliments bàsics, que són precisament aquests els que s'han encarit més degut a una inflació desbocada. "Ara donem quatre litres de llet per persona a la setmana. Però per mantenir-nos així ens cal un milió de litres a la setmana. Si en algun moment no tenim aquesta xifra o hi ha més gent a qui hem d'assistir, haurem de reduir la quantitat. Donarem tres litres o dos", va explicar Bosco Fonts, el director del Banc dels Aliments, en una roda de premsa la setmana passada.

Entitats socials de la Barceloneta han alertat que moltes persones es troben en "una situació límit" per l'"augment de preus, la precarietat laboral i el problema d'habitatge a la ciutat". "Treballen, paguen on viuen, però no mengen. O treballen, mengen, però no poden pagar el pis. Es troben en una línia vermella molt fina de la qual és fàcil caure. Trobem persones joves i no tan joves, que han estat amb feines precàries i inestables i que ara els és molt difícil sostenir-se", ha advertit la responsable de l'Obra Social Santa Lluïsa Marillac, Núria Martínez.

"Són uns anys difícils. Els bancs dels aliments estan sota mínims. Tothom té a prop algú amb mancances d'aquest tipus", ha recalcat la responsable de l'Església Evangèlica Baptista de la Barceloneta, Mari Carmen Llorca, a l'ACN.