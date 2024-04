Arrenca a Barcelona el Housing Justice Encuentro, el primer congrés internacional de sindicats de llogateres

Poques setmanes més tard de la publicació del nou índex de preus que regula els lloguers en 140 municipis catalans, arrenca aquest dijous a Barcelona el Housing Justice Encuentro, el primer congrés internacional de llogateres que té com a objectiu compartir coneixements, eines i experiències en aquest àmbit sindical.

La trobada, que està impulsada pel Sindicat de Llogateres de Catalunya i per l'equip del projecte de recerca "Property and Democratic Citizenship" amb seu a la Universitat de Gant i a la Universitat Autònoma de Barcelona, connectarà més de 200 militants, activistes i acadèmics de 16 estats diferents d'Europa i Nord Amèrica.

El congrés finalitzarà el proper 6 d'abril i inclourà tota una sèrie de conferències i tallers a les instal·lacions del CCCB i Can Batlló, a banda de reunions entre els integrants de les més de 60 entitats que hi assistiran. El programa començarà aquest dijous al vespre amb una "ruta antigentrificació" que s'aturarà en diversos espais significatius de lluita pel dret a l'habitatge a Barcelona i explicarà als participants algunes de les "iniciatives de justícia immobiliària" que estan en marxa actualment.



La jornada de divendres començarà a les 8:30h del matí al CCCB i finalitzarà a les 17:30h i inclourà 4 tallers sobre "Propietaris corporatius financialitzats", "Models d'habitatge alternatius", "Justícia immobiliària i justícia racial" i sobre el "Poder dels grans tenidors".



Pel que fa a dissabte, el programa arrencarà a les 9h a Can Batlló amb divereses conferències que posaran sobre la taula temes com les vagues de lloguer i altres estratègies de defensa, els sistemes de representació i negociació col·lectiva i les aliances amb el sindicalisme laboral. Des del Sindicat de Llogateres han indicat que es tracta d'actes tancats perquè "s'han esgotat totes les places".

"Mentre que a l'Estat espanyol el sindicalisme d'habitatges és força nou, a d'altres països com Alemanya el principal sindicat de llogateres té prop de cinc milions d'afiliats i està al nivell d'un sindicat laboral", han assegurat des del Sindicat, posant en valor la participació d'activistes i militants al congrés d'arreu d'Europa i de Nord Amèrica. Segons expliquen, l'experiència en altres països està "més consolidada" perquè tenen una tradició més llarga de viure de lloguer, no pas com a Espanya, on històricament ha tingut més pes l'habitatge de propietat.

Cloenda del congrés internacional

Després d'un parell de jornades de debat i reflexió, el congrés internacional finalitzarà a les 17:30h a Can Batlló amb un acte, ara sí, obert a tothom, on es llegirà la Declaració de Barcelona. "Amb aquest manifest, totes les organitzacions sotasignants ens comprometem conjuntament i teixim vincles per compartir coneixements acadèmics i eines sindicals per seguir defensant el dret a l'habitatge", han assegurat des del Sindicat.

El diumenge se celebrarà una reunió interna entre sindicats de llogateres de tot l'estat espanyol per abordar els propers reptes a nivell estatal.