Arrenca la temporada de platges a Barcelona amb restriccions per la sequera

Arrenca aquest dissabte la temporada de platges a Barcelona amb el desplegament de serveis en règim de temporada mitjana i amb restriccions per la sequera. Les dutxes i els rentapeus no funcionaran per estalviar aigua, però els lavabos sí que es podran fer servir. Des de l'Ajuntament de Barcelona s'ha fet una crida al consum responsable.



La temporada mitjana estarà activa del 23 de març a l'1 d'abril, tots els caps de setmana d'abril i el mes de maig. A partir del 25 de maig (i fins a l'11 de setembre) s'iniciarà la temporada alta de bany i s'activaran la resta de serveis en horari extensiu. De forma excepcional, entre el 22 d'agost i el 27 d'octubre, es mantindran els serveis de temporada alta a les platges Bogatell, Nova Icària, Somorrostro, Barceloneta, Sant Miquel i Sant Sebastià per la celebració de la Copa Amèrica.



El servei de salvament i socorrisme s'inicia també amb la temporada mitjana i comporta el desplegament de 30 socorristes operatius a les platges en 11 torres de vigilància diferents. En temporada alta la xifra de treballadors puja fins als 54 i el número de torres fins a 21.



Com a novetat, hi haurà diversos serveis a la zona dels banys del Fòrum, que comptaran amb dinamització social. Promogut per l'entitat Superacció, es posaran en marxa una sèrie d'activitats socioeducatives dirigides especialment a joves.

Ús esportiu de les platges de Barcelona

La pràctica d'esport lliure en temporada mitjana de bany s'ha limitat novament als espais habilitats reservats a les platges de Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària i Bogatell, adaptats a la pèrdua progressiva de sorra que experimenten cada any les platges.



Pel que fa a la pràctica d'esport organitzat, s'han habilitat 7 pistes (que suposen 10 pistes de vòlei). La pràctica de surf, pàdel surf i windsurf està permesa tot l'any. Durant la temporada mitjana i alta, aquests esports s'han de practicar fora de la zona de bany delimitada amb boies. L'accés a l'exterior de la zona de boies s'ha de fer obligatòriament pels canals abalisats d'entrada i sortida d'embarcacions i per això enguany s'habilitaran quatre nous canals a les platges de Sant Miquel, Nova Icària, Bogatell i Nova Mar Bella.