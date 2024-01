Baixa l'abandonament escolar a Catalunya, però encara està lluny de l'objectiu europeu

L'abandonament escolar baixa a Catalunya, però encara continua lluny de la mitjana de la Unió Europea. L'any 2023, el 14% dels joves catalans d'entre 18 i 24 anys no tenien cap titulació més enllà de l'ESO ni estaven estudiant, segons les dades del Ministeri d'Educació que recull la Fundació Bofill. Tot i haver reduït "notablement" les xifres d'abandonament escolar prematur (AEP) en les darreres dècades (l'any 2008 era del 32,9%), continua entre els països amb més joves poc qualificats i sense estudis postobligatoris.

En aquest sentit, Catalunya no ha aconseguit en cap moment complir l'objectiu europeu d'estar per sota el 10% el 2020 i es troba lluny d'arribar la fita del 9% marcada per al 2030, mentre la mitjana europea ja era del 9,6% l'any 2022. L'organització destaca que països com Portugal, Grècia o Irlanda han obtingut una gran reducció de l'AEP en els darrers 10 anys, assolint amb escreix els objectius europeus.

Segons la Fundació Bofill, les crisis econòmiques i les polítiques educatives dels darrers anys han ajudat a reduir l'abandonament escolar. Això no obstant, alerta que mantenir aquesta dinàmica "és insuficient per erradicar de manera dràstica el problema". "Es manté sotmès a les dinàmiques del mercat de treball i pot tornar a augmentar en períodes de recuperació econòmica", adverteix.

Avui hem conegut les dades d’abandonament escolar prematur del darrer any:



❗️Catalunya continua molt per sobre de la mitjana de la UE i està lluny d’assolir l’objectiu europeu del 9% el 2030.



👉https://t.co/wOwQQIt69b



Sense accions específiques és impossible arribar-hi. 🧵 pic.twitter.com/uqoRfFoygt — Fundació Bofill (@FundacioBofill) January 29, 2024

"El futur de milers de joves depèn d'un mercat de treball que en funció de la conjuntura econòmica expulsa més o menys joves del sistema educatiu, amb les conseqüències que això implica", sosté en un comunicat. Per això, demana impulsar "actuacions concretes i molt intencionals": si no, l'abandonament "continuarà depenent de l'evolució del mercat de treball".

Els responsables de l'entitat també destaquen que l'abandonament s'acarnissa especialment amb els col·lectius més vulnerables: la taxa és més del doble pels joves d'origen migrat o de famílies amb baix nivell d'estudis respecte a la resta d'estudiants, apunten. D'altra banda, asseguren que la recerca mostra que com més s'allarguen les trajectòries educatives "més s'incrementen les perspectives d'ocupació en el curt termini, més alts són els ingressos i menys afecta l'atur en temps de crisi".

Demanen al Govern que impulsi el pla de xoc

Enmig d'una legislatura catalana que s'encamina cap a la fi, la Fundació Bofill demana al Govern que "no demori més" l'impuls efectiu del Pla de xoc contra l'abandonament escolar, anunciat pel Departament d'Educació. Alerta que "no s'han pres mesures substancials" davant del que consideren un dels principals reptes: "És un dels problemes que més condiciona les oportunitats dels joves, i cal que sigui una prioritat ineludible del Govern", afegeixen.

D'altra banda, veu "preocupant" la pèrdua dels nivells d'aprenentatge des de la pandèmia de la Covid-19, que considera que està recollida a través de les proves de competències bàsiques, PIRLS i PISA. "Indiquen que les dificultats en l'adquisició de competències no s'identifiquen prou a temps i que no es destinen els recursos suficients per evitar que acabi derivant en abandonament prematur", valora.