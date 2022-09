Baixen els furts i els robatoris violents durant l'estiu a Barcelona, mentre pugen els detinguts per violència sexual

Baixen els furts i els robatoris violents, mentre que han pugen els detinguts per violència sexuals. A grans trets així es pot resumir el balanç global de delinqüència d'aquest estiu a Barcelona si es compara amb el del 2019, l'últim previ a la pandèmia. En concret, durant l'estiu d'enguany s'han registrat un 71% més de detinguts per violència sexual a la ciutat que el de 2019, segons dades de l’Ajuntament. A més, les denúncies per delictes sexuals han pujat un 25,3% en el mateix període, els passats mesos de juliol i agost.

En el balanç global de delinqüència, hi ha hagut un 12% menys de fets delictius a la ciutat aquest estiu en comparació amb el d'abans de la pandèmia. Dos delictes que disminueixen considerablement són els furts, de 23.932 a 18.567 (un 22,4%), i els robatoris violents al carrer, de 2.223 a 1.953 (un 12,5%). En el marc del Pla Tremall contra la reincidència s'han detingut 117 multireincidents un total de 472 vegades i se'ls han imputat 617 fets per furts i robatoris violents.

En el document del balanç facilitat pel consistori es remarca la similitud entre aquest estiu i el del 2019 en termes de volum de turisme -1 milió de visitants al juliol segons l'ajuntament- i es recorda que aquell va ser un any rècord de delinqüència, amb molts delictes assolint el màxims de denúncies històrics. En aquest context, l’Ajuntament destaca que, en el balanç global, els fets delictius han baixat un 12%. I això, necessàriament, reflecteix un descens en la tipologia delictiva majoritària a la ciutat: els delictes contra el patrimoni, que suposen el 89% dels fets delictius a Barcelona.

De tots els delictes patrimonials, els que més disminueixen són els robatoris amb força a establiments comercials, que passen de 539 el 2019 a 308 aquest darrer estiu (un 43% menys). Pel que fa als furts, sempre a la part alta dels delictes més freqüents, se n’han registrat 5.000 menys que fa tres anys (23.900 per 18.500). De robatoris amb violència al carrer, el que es coneix popularment com un atracament, n’hi ha hagut un 12% menys (de 2.223 hem passat a 1953). Finalment, també decreixen els robatoris amb força a domicili, un 20%, i els robatoris a interior de vehicle, un 9,6%.

En canvi, les estafes creixen. Ho han fet de forma notable durant aquest període passant de 2.989 a 3.957 casos denunciats (un augment del 32%). Les estafes en l’àmbit telemàtic continuen tenint un pes rellevant i mantenen els nivells ascendents que es van començar a dibuixar durant la pandèmia.

Més denúncies per tinença de drogues i d’armes

Durant l’estiu s’han realitzat 2.886 denúncies relacionades amb el consum i la tinença de substàncies estupefaents. D’altra banda, han pujat respecte a 2019 la desobediència i resistència als agents de l’autoritat, un 74% (269 denúncies) i la tinença d’armes prohibides, amb 155 denúncies i un augment del 68,48% respecte el 2019. En total, s’han posat 3.863 denúncies per diferents conductes castigades per la Llei de Seguretat Ciutadana -com les esmentades en el paràgraf anterior- i això suposa un 25% més que el 2019.

El dispositiu policial d’estiu ha actuat també per reduir la contaminació acústica i s’han interposat 2.956 denúncies per aquesta infracció administrativa entre el juny, el juliol i l’agost. Pel que fa a infraccions a la via pública, s’han registrat un total de 9.134 denúncies per consum d’alcohol al carrer (3.687 més que el mateix període que l’any 2019) i 1.205 per realitzar-hi necessitats fisiològiques. La Guàrdia Urbana també ha desallotjat 121.775 persones de l’espai públic.