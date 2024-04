Barcelona compta amb una nova Barnahus per a infants i adolescents que han patit violència sexual

El Departament de Drets Socials de la Generalitat ha obert a la ciutat de Barcelona una nova Barnahus, la casa de les xiquetes i els xiquets. Es tracta d’un recurs especialitzat per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual i les seves famílies. La de la capital catalana és l’única Barnahus del país que està integrada per dos serveis i, per tant, compta amb el doble de professionals per respondre a les necessitats de la població.



El de Barcelona és un dels 12 centres d’aquestes característiques que el Govern ha posat en marxa enguany, després que l’any 2020 n’iniciés el pilotatge a Tarragona. En aquest sentit, ja s’han activat o estaran en funcionament properament Barnahus a Terrassa, Granollers, la Seu d’Urgell, Lleida, Girona, Tortosa, Vilanova i la Geltrú, el Prat de Llobregat, Barcelona, Badalona, Mataró i Manresa.



El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano i Canadés, i la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart i González, van visitar la setmana passada la nova Barnahus de Barcelona. Ho van fer en el marc de la jornada de portes obertes organitzada per Infància i Família, entitat gestora del recurs.



Cadascun dels dos serveis que formen aquesta Barnahus disposa d’un equip professional format per una coordinadora, dues treballadores socials, dues psicòlogues i personal administratiu. També s’hi desplaçarà personal de l’equip tècnic penal, metge forense, professionals d’atenció a la víctima del Departament de Justícia; així com pediatres, psicòloga i psiquiatra del Departament de Salut, entre d’altres.



Seguint amb el model de Tarragona, la nova Barnahus disposa de sales d’espera equipada amb joguines, revistes, llibres, etc., adients a l’edat i les necessitats dels infants i adolescents. Té espais d’oficina per als professionals; sales de visualització; sales d’exploració mèdica forense; sales de gravació per a la prova preconstituïda; sales de teràpia infantils i sales de teràpia per a adolescents, entre d’altres.



Un dels espais amigables de la Barnahus de Barcelona. — Departament de Drets Socials

Model d’atenció integral

Les Barnahus són un servei que s’inspira en el sistema d’atenció als abusos a menors que s’aplica en els països nòrdics (Barnahus vol dir "casa de nens" en islandès). Es tracta d’un model d'atenció integral a les víctimes on tots els departaments que intervenen en un cas es coordinen i treballen sota el mateix sostre, en unes dependències, lluny de comissaries i hospitals, que permeten crear un entorn amigable per als nens.



L’objectiu principal del servei de Barcelona és doncs la valoració, l’atenció, el tractament i el seguiment de qualsevol infant i adolescent de la ciutat que hagi patit violències sexuals, per bé que els professionals del centre col·laboraran també en la prevenció i detecció d’aquesta xacra.



Desplegament territorial

Drets Socials va iniciar la prova pilot amb la Barnahus de Tarragona l’any 2020. Fins al 31 de desembre de 2023, aquest recurs ha atès 803 infants i adolescents víctimes de violència sexual i ha aconseguit multiplicar per 4 la detecció de casos respecte d’altres territoris. El bon funcionament de l’experiència tarragonina ha empès el Govern a estendre’n el model amb la projecció d’unitats arreu del país i amb l’aprovació de l’Estratègia Barnahus per a l’abordatge integral dels abusos sexuals contra la infància i l’adolescència a Catalunya.



Per a la gestió i coordinació d’aquests recursos s’han constituït comissions territorials amb representació de Drets Socials, Justícia, Mossos d’Esquadra, Salut, Educació i Igualtat i Feminismes. Les comissions són l’eina principal de consulta, informació i debat, i poden proposar activitats i analitzar les necessitats socials de cada territori. Tenen la funció d’actualitzar i establir els protocols de comunicació i intervenció entre els departaments de la Generalitat, així com elaborar i perfeccionar els circuits necessaris per garantir una atenció especialitzada d’acompanyament a les víctimes en el procés de cura, recuperació i reparació.



Més informació al web dretssocials.gencat.cat/barnahus.