Barcelona es prepara per celebrar un Sant Jordi de rècord: tots els detalls

Barcelona es convertirà aquest dimarts en capital del llibre i la rosa amb una diada de Sant Jordi que s'espera de rècord i que enguany cau en laborable per primera vegada després de la pandèmia. Si la meteorologia ho permet, riuades de gent ompliran el centre de la capital catalana, sobretot a la tarda. Enguany, la capital catalana repetirà la iniciativa de la superilla literària al centre de la ciutat, una gran zona peatonal que va de Diagonal a Gran Via i de Balmes a Pau Claris.



En total, hi haurà 336 parades de llibres -a banda dels estands de les llibreries que es posaran davant dels establiments- i 214 punts per a les signatures d'autors. Aquest any els llibreters han hagut de pagar una quota per vendre al carrer, un canvi que ha generat malestar a part del sector perquè consideren que suposa la "privatització" d'una diada de caràcter popular. Firmes de llibres, portes obertes, concerts... T'expliquem tots els detalls de la diada de Sant Jordi a Barcelona 2024.

Com funcionarà la superilla literària?

La iniciativa de la superilla literària, ideada per l'exalcaldessa Ada Colau, s'ha consolidat com una de les millors propostes per treure els cotxes i donar protagonisme a les persones, els llibres i les roses. El centre de la diada serà entre la Diagonal, la Gran Via, el carrer Balmes i el de Pau Claris. La Rambla també acollirà les tradicionals parades de Sant Jordi, juntament amb el carrer Gran de Gràcia. De parades de llibres i roses, però, n'hi haurà per tots els districtes.

A Ciutat Vella, hi haurà parades alpasseig de Lluís Companys i a la passarel·la davant del monument de l'Arc de Triomf. A més, hi haurà un espai específic reservat per al còmic, la literatura infantil i juvenil.



El districte de l'Eixample tindrà el nombre d'estands més elevat de tot Barcelona, ​​230 en total, 37 dels quals seran de roses. La majoria es troben al Passeig de Gràcia. La plaça Universitat i el passeig de Sant Joan estaran reservats per a estands de còmics, novel·la gràfica i literatura infantil i juvenil.

Gent passejant i mirant llibres per les parades de la superilla literària per Sant Jordi a Barcelona. — Jordi Borràs / ACN

Al barri de Gràcia hi haurà 26 parades, a banda de les que posen les llibreries davant dels seus establiments. També hi haurà un espectacle de circ per gaudir en família a la plaça de Laguna de Lanao, i una trobada d'il·lustradors a la plaça de Nicolas Salmeron.

Les Corts comptarà amb nou parades de llibres per tal de descentralitzar les celebracions. A la zona de l'avinguda de la Diagonal hi haurà nombroses activitats a càrrec d'entitats locals i comerços.

A la zona del Poblenou de Sant Martí hi haurà vuit estands de llibres, juntament amb les llibreries ja existents. També hi haurà tres estands de llibres i dos venedors de roses davant de la biblioteca García Márquez per celebrar que ha guanyat el premi a Millor biblioteca nova del món. La biblioteca també acollirà activitats.

La plaça d'Orfila serà l'epicentre del districte de Sant Andreu, que estarà ocupad per cinc parades de llibres i una de roses. S'han organitzat diferents activitats literàries per tot el districte.



Afectacions al trànsit i transport públic

La superilla comporta talls al trànsit als principals eixos de la ciutat, com en els últims tres anys, però aquest serà el primer que el tall coincideix en dia feiner. El trànsit quedarà tallat des de dilluns a les 23.00 hores fins a les 2:00 hores del dimecres. Durant aquesta franja, cap vehicle podrà circular per l'espai habilitat entre la Diagonal, la Gran Via, el carrer de Balmes, el de Pau Claris, el Gran de Gràcia i la Rambla. Així, també s'aïllarà el trànsit a la calçada Llobregat de Plaça Catalunya en el mateix horari nocturn que el tancament de la superilla.

En concret, els carrers que es veuran afectats pels talls durant la diada de Sant Jordi són els que conformen la superilla literària: el passeig de Gràcia, l'avinguda Diagonal, la Rambla Catalunya, el Carrer Casp, el carrer de la Diputació, el carrer Consell de Cent, el carrer Mallorca, el carrer Provença, el carrer Rosselló i el carrer Còrsega.



L'Ajuntament de Barcelona ha recomanat als ciutadans desplaçar-se principalment a peu o en transport públic, i ha agregat que TMB reforçarà el servei de metro per la jornada. També s'adaptaran els recorreguts de les línies de bus afectades per la superilla, que són les següents: D50, H8, H10, V15, V17, 6, 7, 19, 22, 24, 33, 34, 52 i 54 i les rutes blava i vermella del Barcelona Bus Turístic.



Previsió de vendes de llibres

Per evitar confusions i queixes, enguany no es revelarà el nom del llibre més venut de Sant Jordi al final de la jornada, sinó que es publicaran les "tendències dels dies anteriors". El dimecres es donaran les llistes de venda sumades a les dades passades i, per últim, el dilluns vinent s'oferirà l'escrutini real dels llibres més venuts aquest 2024.

'Ocas i fascinació'. — Club Editor

Segons el rànquing setmanal de vendes de LibriData que publica el Gremi d'Editors de Catalunya, les novel·les més venudes la setmana del 8 d'abril en català van ser Història d'un piano (Columna) de Ramon Gener i Ocàs i fascinació (Club Editor) d'Eva Baltasar. En no ficció, Quim Monzó lidera la llista amb la selecció d'articles Ments preclares (La Vanguardia), seguit de Cremo! (Columna) de Maria Nicolau. En narrativa estrangera lideren les llistes en català i castellà Joël Dicker amb Un animal salvatge (La Campana / Alfaguara).

Amb tot, el Gremi de Llibreters pronostica que "potser hi haurà una petita baixada en les vendes" pel fet que caigui en dia feiner, però la voluntat és obtenir xifres similars a les de l'any passat, on més de la meitat de llibres venuts van ser en català.

Jornada de portes obertes

Amb motiu de Sant Jordi, molts edificis històrics i museus de la ciutat -alguns normalment tancats al públic- obren les seves portes per oferir visites i activitats totalment gratuïtes en homenatge al patró de Catalunya. És el cas del Recinte Modernista de Sant Pau, el Palau de la Generalitat o l'Ajuntament de Barcelona, entre molts d'altres. Consulta'ls.