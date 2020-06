Bargalló descarta desdoblar classes i planteja "grups estables" on no sigui necessari mantenir la distància

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha descartat desdoblar grups el curs vinent i, segons ha explicat, aposten per fer "grups estables" on els alumnes puguin "interactuar". "La idea no és que tinguem un nen que no toca cap altre nen sinó un grup de nens que entre ells es toquen", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. Ha reconegut però que seran grups "més reduïts que les ràtios tradicionals", amb xifres que podrien oscil·lar de 15 a 22, per exemple. Els grups s'entendran "com una família" i per això "no serà necessari" respectar les distàncies de seguretat. L'objectiu és "garantir la traçabilitat", ha insistit. No ha concretat els docents que es contractaran però ha dit que parlar de milers és una bona apreciació.

Bargalló ha dit que no podia concretar la xifra perquè està acabant d'analitzar escola per escola l'aplicació dels criteris i perquè "forma part de la negociació" amb els sindicats, que començarà la propera setmana. "Contractarem aquell personal necessari perquè el centre tingui una vida normal l'any vinent", ha manifestat. El professorat que es contracti de manera addicional no serà directament per atendre nous grups que es pugin crear sinó per donar una atenció educativa "més especialitzada, més concreta i més competencial", segons les necessitats de cada alumne després de sis mesos sense escola presencial.

Educació vol garantir la presencialitat a primària i l'ESO

El conseller ha explicat que està acabant de tancar amb el Departament de Salut un document sobre les mesures sanitàries i d'higiene i que s'establiran diferents característiques segons el tipus d'ensenyament i nivell. Bargalló ha afirmat que es treballa perquè el curs "sigui normal" i per tenir capacitat de reacció immediata si hi ha un rebrot de Covid-19. En aquest sentit, ha afirmat que la presencialitat s'ha de garantir en la primària i la secundària obligatòria i a partir d'aquest nivell ha afirmat que no els preocupa si aquesta presencialitat no es pot garantir a diari.

Entre algunes de les mesures que es proposarà, ha reiterat la de prendre la temperatura als alumnes abans d'accedir als centres i ha posat com a exemples les llars d'infants. Pel que fa a la mascareta, ha descartat l'ús generalitzat en els professors, tot i que ha afirmat que cal veure com s'aplicarà en el cas dels primers nivells i en algunes situacions en que el contacte entre el professor i l'alumne és més directe. "Però la imatge del professor amb mascareta a l'aula no serà la normal", ha resumit.



D'altra banda, ha afirmat que el curs vinent "ni es trauran ni es posaran" barracons, tot i que abans de la pandèmia la previsió era treure'n alguns. Ha afirmat però que hi pot haver "algun cas molt excepcional" on sí que sigui necessària d'una actuació en aquest sentit. Bargalló ha insistit però que s'està treballant amb els ajuntaments per trobar espais per aquells centres que no puguin garantir les mesures necessàries en els seus edificis habituals.