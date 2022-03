El síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, recomana a l'Ajuntament que estudiï habilitar espais per fer-hi botellot però evitant que siguin botellòdroms. És una de les propostes que fa la sindicatura després d'haver analitzat el fenomen del botellot i haver publicat un estudi. Segons l'ens, els espais haurien de comptar amb tots els serveis necessaris per un oci nocturn amb estàndards de "seguretat, informació i confiança".

Això es tradueix, com recull l'estudi presentat en roda de premsa, en l'accés ràpid a serveis sanitaris; punts lila, espais antiracistes i serveis d'informació en drogues; lavabos públics; sistemes de recollida de brossa; abonaments o descomptes per l'ús del taxi compartit i un accés fàcil al transport públic.

En el document es ressalta que els botellons no són una moda passatgera, sinó un fenomen social existent des de fa dècades i que s'ha d'abordar i gestionar sense criminalitzar els joves i amb mesures socioeducatives. Tot i que ha reconegut que la proposta d'habilitar espais per als botellons pot ser "contradictòria", Bondia ha assegurat que el fenomen no desapareixerà i que la seva prohibició i abordatge exclusivament policial i securitari és una "pèrdua d'esforços" que no resol la qüestió.

"No sabem com han de ser aquests espais, però ha de tenir condicions que facin l'espai amable, com poden ser serveis públics, que hi hagi punts lila, punts d'atenció als joves, punts de pedagogia sobre els temes dels problemes que comporta excés de consum d'alcohol i de drogues", ha defensat.

Poca representació de la joventut

L'informe, de cent pàgines, amb desenes de referències acadèmiques i amb un treball de recerca de camp, ha estat lliurat a l'alcaldia i a la tinença d'alcaldia de Prevenció i Seguretat i dijous serà presentat a la segona reunió de la Mesa ciutadana per una nit cívica i segura amb l'objectiu d'aportar propostes al debat sobre l'abordatge dels botellons. Bondia ha considerat que en aquesta taula ciutadana, que agrupa administracions, cossos policials i associacions ciutadanes, de comerciants, de restauradors i del sector de l'oci nocturn, la joventut no està prou representada, i ha defensat que les propostes de l'estudi "canalitzen la veu dels joves".