El cap de la Policia Local de Palma va sancionar agents per denunciar els col·legues que col·laboraven amb la màfia

En l'època en què Joan Mut era per segona vegada comissari en cap de la Policia Local de Palma de Mallorca (després de ser designat a dit el 2014) era molt dur ser agent d'aquest cos si es complia amb el deure de denunciar els companys que col·laboraven amb les màfies dels capos de la nit mallorquina: Tolo Cursach i Miguel Pascual Bibiloni.



Tant és així que l'ordre de processament abreujat i obertura de judici oral dictada pel jutge Enrique Morell, titular accidental del Jutjat d'Instrucció 12 de Palma de Mallorca, contra 36 membres de la Policia Local -inclòs, per descomptat, Joan Mut- subratlla el cost que va suposar per als denunciants cridar l'atenció als seus superiors sobre les activitats mafioses que cometien molts dels integrants de la Patrulla Verda, encarregada de vigilar el compliment de les normatives mediambientals i acústiques dels locals nocturns.

Tracte policial de favor al Bierkönig de Pascual Bibiloni

Com a exemple paradigmàtic d'això, en aquesta ordre -emesa el passat 11 de desembre i a què Público ha tingut accés- es detalla àmpliament un dels casos més escandalosos: el de la sanció disciplinària imposada al policia Antonio Ramis Jover per haver denunciat (entre altres irregularitats) el tracte de favor que s'estava donant a un dels locals més notoris del Grup Pabisa (de PAscual BIbiloni SA), el Bierkönig situat a la platja de s'Arenal.



A partir de la pàgina 16 de l'esmentada ordre d'obertura de judici oral -pel qual s'asseurà a la banqueta Joan Mut, recent designat adjunt a la Prefectura del cos-, el magistrat exposa el següent:



Aquest tracte desigual ha estat constatat i denunciat per alguns dels integrants de la pròpia Patrulla Verda com el Sr Taberner, el Sr Carvajal, el Sr Jove, el Sr Franco, el Sr Verd, etc.

El jutge subratlla "el grau de corrupció i servilisme que impregna tota una institució policial".

D'altra banda, l'actuació dels comandaments policials ha quedat seriosament en dubte, en diversos episodis esperpèntics que s'expliquen a efectes purament exemplificatius i en aquell temps il·lustratius, del grau de corrupció i servilisme que impregna tota una institució policial, en què a més els policies honrats que qüestionaven internament o denunciaven públicament aquestes pràctiques, han estat perseguits, vilipendiats, humiliats, amenaçats, coaccionats, intimidats, tractats de manera desigual, etc. En canvi, l'actuació delictiva d'altres agents es consentia oberta i descaradament.

Existeixen en les actuacions corroboracions d'innombrables actes de coacció i amenaces (gairebé cinquanta), que no fan més que reforçar el que des del principi s'ha anat constatant en aquesta investigació, és a dir, que en la Policia Local de Palma de Mallorca, hi havia un bon nombre de presumptes delinqüents que tenen per bandera la coacció, l'amenaça, l'extorsió i la intimidació.

Página 17 del auto de procedimiento abreviado en el que el juez Morell envía al banquillo al comisario Joan Mut y a otros 35 miembros de la Policía Local de Palma.

De les diligències practicades es desprèn que els funcionaris investigats en aquesta causa que han incorregut en alguna o algunes d'aquestes conductes, són:



JUAN MIGUEL MUT GARCIA, comissari de la Policia Local de Palma, apareix en les actuacions com un dels pilars de la trama de corrupció i hauria estat rebent, juntament amb altres membres de la Policia Local, "sobres" de diners o prebendes de diversa índole per parts d'empresaris beneficiats per la seva irregular actuació. Hi ha, igualment, indicis de la imposició, pel mateix, amb l'aquiescència del Regidor Sr. Guillermo Navarro Garau, d'una sanció disciplinària al Policia Ramis Jover malgrat conèixer que no existia infracció disciplinària (suposat delicte de prevaricació).



GUILLEM NAVARRO GARAU, Regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palma, presumptament va participar amb Juan Miguel Mut, a la imposició d'una sanció disciplinària al Policia Ramis Jover malgrat conèixer que no existia tal.

La sanció contra l'agent denunciant li va causar "menyscapte professional, així com de conciliació familiar i econòmic".

Com ja vam revelar en una exclusiva anterior, també l'escrit d'acusació de la Fiscalia cita específicament el cas de Ramis Jover, i conclou que, arran de les seves denúncies d'irregularitats, "Mut va incoar a Ramis un expedient disciplinari per falta greu" que "va donar lloc a la mesura cautelar de canvi provisional de destinació (...) en el qual s'acorda el trasllat forçós de Ramis a la comissaria de seguretat ciutadana, la qual cosa va suposar un dany professional, així com de conciliació familiar i econòmic per a l'agent".



La Fiscalia també constata que el llavors comissari en cap Mut va parlar amb l'agent i "com a justificació de l'expedient i de les mesures que en el mateix s'adoptaven, va manifestar a Ramis, de manera verbal que "... li sabia molt de greu, però que al final les pressions...".



Atesa aquesta decisiva acusació fiscal que el cap de la Policia Local va cometre prevaricació per satisfer a la màfia, Público ha rastrejat i ha obtingut la gravació d'aquesta conversa entre Mut i Ramis. A continuació reproduïm íntegres aquests passatges de l'àudio original.

Joan Mut: "Em sap greu, però al final, les pressions ..."

ÀUDIO

Joan Mut: Jo, el primer abans que comencis tu, vull que sàpigues que la situació em sap molt de greu, que em cabreja molt...

Antoni Ramis: Buenooo... és la situació... eh?

JM: Ho dic, perdona, ho dic perquè quan això va córrer jo vaig estar parlant... jaaaa fa... des de juliol, vaig fer una reunió perquè jo, ja quan vaig intentar arreglar la situació...

AR: Sí, ja ha plogut.

JM: Jo, quan vaig intentar posar pau, vaig intentar arreglar-hooo... vaig intentar... el que passa és que al final les pressions i no sé què, i no sé per què... al final va passar... el que ha passat. Guillermo [Guillermo Mascaró, en aquell moment coordinador tècnic de Seguretat Ciutadana, càrrec de lliure designació] va escriure... En definitiva, és el que hi ha ...

AR: Bé, jo li volia dir que sóc conseqüent amb els meus actes, i està clar que si hi ha una mesura disciplinària s'ha d'acceptar i arriers som. O sigui, si jo vaig realitzar l'informe assumeixo totes les conseqüències, és a dir jo ara no puc dir no...

JM: L'informe, perdona, perquè quedi clar. L'informe... perdona, l'informe, jo l'informe el vaig veure, crec ...

AR: Sí, jo tinc una altra sensació de la que se li dóna, diguem... (inintel·ligible)

JM: Jo ho dic, perquè quedi clar, sí, i quan vaig veure el comunicat... perquè aquí, jo del GAP, i del que m'han dit, i es fa un desgavell perquè, és clar...

AR: Ho sé... Home, jo no sóc una veu autoritzada de ningú, però jo crec que s'ha exagerat una mica, eh...

Joan Mut: "A part de l'exageració, de seguida et vénen rebotats comissaris, et vénen majors..."

JM: Sí, però a part de l'exageració, però quan hi ha una cosa de seguida et vénen rebotats, et vénen comissaris, et vénen majors... i et vénen rebotats, i no sé què... tal i qual... No. Anem a posar-nos tranquils, anem a posar pau.

AR: També li va sobrevenir a vostè, perquè va entrar a la Prefectura i es va trobar tot el panorama.

JM: Sí, i posar pau i no sé què... I, al final, ni pau ni una puta merda; al final tot cada vegada pitjor... perdona, i l'informe jo el vaig veure, i al veure'l ... l'informe no diu res... l'informe presenta una crítica que bé... pots discutir les crítiques, les formes si són més o menys afortunades, tal i qual... però jo aquí no veig res.

AR: Bé, de fet, crec que vostè em va contestar que entenia que no era la forma que els informes s'havien de signar... només policies...

JM: Sí, sí, sí, això... era un matís.

AR: Sí, un matís... però que, bé, que no havia pres cap mesura, i jo li vaig agrair... Vaig estar a punt de contestar-li, per agrair-li la seva contestació... Però, bé, ja no volia fer més informes, per no inflar més la pilota...

És a dir, el llavors cap de la Policia Local reconeix que li ha sabut molt de greu sancionar injustament l'agent per denunciar actuacions delictives dels seus companys, però que ho ha fet a causa de les pressions dels alts comandaments d'aquest cos: els comissaris i els majors. Per tant, són els caps policials els que participen de la trama mafiosa.

"Tinc tres fills petits i de sobte m'envien al calabós"

ÀUDIO

AR: El tema que em porta aquí, és el tema bo, que li volia dir que en el règim disciplinari potser no és amb vostè, no vull entrar en aquest tema. Jo tinc el meu punt de vista, penso que no... que no sóc responsable d'aquesta falta que em vol imposar... Eh?

JM: Això ho veurem amb el procediment...

AR: El tema que em porta aquí és el tema que suposa la mesura provisional. Ahir se'm va notificar la incoació de l'expedient la mesura provisional, i clar jo... És clar que he de picar pedra, i s'hi em treu la feina ... però, és clar, que d'un dia per l'altre que m'enviï al CODE [servei de calabossos] a mi em suposa ... Ha de pensar que jo tinc tres fills petits i jo tenia el meu modus vivendi; i jo ho tenia tot adequat, sobretot als nens. He vist que m'envien al CODE, i parlant amb el major Brull, ell no m'ha dit res, no vull que s'enfadi amb ell ...

JM: No, jo no m'enfado, a hores d'ara jo no m'enfado amb ningú, perquè a la fi... i si m'enfado m'aguanto.

AR: Jo li he fet tota l'exposició, i ell m'ha dit: 'Bé, potser, si estàs a la comissaria de la Policia Judicial, potser trobaríem alguna cosa que s'adaptaria més'. I jo venia aquí a parlar amb vostè, a veure si es pot tenir en compte... Jo assumeixo la separació del GAP, però m'agradaria potser si es pogués adaptar a la meva condició de vida actual...

Mut li diu a l'agent que ha sancionat injustament: "Aquí les condicions laborals... tu saps com funcionen les mesures cautelars"

JM: Jo... això, anem a veure. Aquí les condicions laborals... tu saps com funcionen les mesures cautelars. Jo a partir d'aquí si s'ha de modificar la mesura cautelar jo no tinc cap problema. O sigui, a mi m'han aconsellat que, a part de sortir del GAP, estiguéssiu separats. A partir d'aquesta premissa, a mi qualsevol solució em sembla correcta. El que passa és que això ho hauràs de... que... Primer, si ho pots arreglar sense fer res parlant amb els comandaments si ho poden arreglar. Si no ho pots arreglar en aquesta línia, em fas un informe, sol·licitant el que sigui, motivat en el que sigui, per veure quina solució trobem...

AR: No, però jo, sense pretendre fer-la molt grossa... Pensar que en aquesta mateixa comissaria podria estar... És clar, se m'envia al CODE per fer uns torns de matí i tarda, i clar jo si hi hagués la possibilitat d'estar dins d'aquesta mateixa comissaria operativa, estant a la sala de nit, o alguna cosa, doncs potser seria ideal per a mi...

JM: Bé...

Però, com eren les denúncies que havia presentat Antoni Ramis i per què havien merescut una sanció disciplinària cautelar tan dura a conseqüència de les "pressions" de "comissaris i majors"? Público també ha aconseguit diverses d'aquestes denúncies, que mostren clarament la rectitud de qui les signa amb el seu número d'agent, el 911.

Vuit policies locals van signar la denúncia del Bierkönig

A continuació, reproduïm una d'elles, que també rubriquen vuit policies locals de Palma en suport de l'exposat, presentada al comissari en cap Mut el 27 de juny de 2014. Precisament el fet que signessin altres agents és al·ludit en la conversa anterior com un "matís" suposadament irregular. Però l'interessant és el que exposen:

Denúncia interna firmada per diversos agents del GAP de la Policia Local de Palma pels privilegis del local Bierkönig.

Que és freqüent, gairebé diàriament, que els agents d'aquesta unitat siguin requerits pels encarregats i responsables del local Bierkonik [per Bierkonig], situat al C/Pare Bartomeu Salvà perquè actuïn a l'interior d'aquest local per corregir comportaments i en ocasions expulsar clients per tal de garantir l'ordre i el control, així com la seguretat a l'interior d'aquest establiment.

Que els agents poden comprovar en cadascuna d'aquestes actuacions que la referida activitat MANCA de personal destinat com a dotació de Vigilància de la Seguretat (que no s'identifica) i que tampoc s'identifiquen ni personal d'admissió ni de control d'ambient.

"Com pot ser que els funcionaris públics hagin de controlar l'ordre, el control i l'admissió d'una activitat amb aforament espectacular?"

Que els agents que subscriuen no entenen

com una activitat com la referida, espectacular pel que fa a nombre de persones que pot albergar i aforament no disposi de personal destinat a aquestes tasques i que hagin de ser en la majoria d'ocasions els funcionaris públics els que hagin de controlar l'admissió, l'ordre i en control de la seguretat en un establiment de titularitat privada.



Que per tot l'anteriorment exposat, el agents SOL·LICITEN:

Que per part dels inspectors d'Activitats de la UVMA PV es dugui a terme com més aviat una inspecció tendent a avaluar aquesta incidència que a priori contravé els que estableix l'article 20 G de la Llei 7/2013 de 26 de novembre i que pogués ser objecte d'infraccions als articles 102.cy/o 103.e de l'esmentada norma.



Està més que clar que s'havia posat la Policia Local al servei del Bierkönig, pertanyent al segon gran capo (al costat de Tolo Cursach) de l'empori de l'oci nocturn mallorquí, Miguel Pascual Bibiloni (que va ser detingut al febrer de 2015 per la trama de corrupció que ara va a judici), al grup Pabisa del qual pertanyien gran part dels locals de contactes i puticlubs de la Platja de Palma, com l'American Table Dance.



No obstant això, en comptes de sancionar aquest grup empresarial, el que fa la Comissaria Operativa i de Seguretat és enviar a un dels implicats més notoris en el cas del frau de les oposicions mitjançant filtració d'exàmens, l'oficial 999 (Tomàs Més Castellà, que s'asseurà per això a la banqueta) perquè produís el següent informe exculpatori de el local, dirigit també al cap Mut:

Informe policial exculpant al local Bierkönig del grup PABISA per no comptar amb vigilància de seguretat i utilitzar per això a la Policia Local de Palma.

L'oficial que subscriu adscrit a la Divisió de Seguretat Ciutadana, secció GAP, a vostè l'informa:



Que a l'iniciar la setmana de servei, l'oficial arran de l'informe (NI 9465/14) [el reproduït més amunt] fet per agents de la seva unitat, i ordenat pel sotsinspector, es va entrevistar amb el director de el local denominat Bierkönig, per tal de detectar les deficiències amb el personal de seguretat.



Que el director del Bierkönig li va manifestar que des de la setmana passada tenia contractada una empresa de seguretat perquè vigilessin els possibles incidents o robatoris a l'interior del local des de les 18:00h a les 05:00h tots els dies de la setmana.



És a dir, en lloc de prendre mesures sancionadores contra el Bierkönig per l'incompliment de les mesures de seguretat més bàsiques, i aprofitar-se dels policies locals perquè les posessin en pràctica nit rere nit, simplement es dóna per bo que el seu director afirmi haver contractat per fi serveis de vigilància. En canvi, s'obre expedient sancionador al policia que va encapçalar les signatures de la denúncia interna que va obligar la Policia Local a posar fi a aquesta situació d'impunitat i privilegi del local de PABISA.



Perquè l'arrel de tot el conflicte estava en què la Patrulla Verda (unitat específica de la Policia Local de Palma de protecció del medi ambient i, sobretot, de control de la contaminació acústica) estava actuant com a càrtel de PABISA, coaccionant i extorsionant els competidors de l'imperi de Pascual Bibiloni per obligar-los a tancar. Una cosa de la qual Público també té proves fefaents.



Però això és una altra història.