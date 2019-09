Un cap de setmana de vins i caves amb DO catalana al barri de Sant Antoni

L’oferta en vins i caves amb DO catalana ha anat incrementant en restaurants, botigues especialitzades i supermercats, i Barcelona és un dels destins clau d’aquests productes tan valorats pels consumidors. Per aquest motiu, el barri de Sant Antoni, un dels més populars i dinàmics de Barcelona, serà escenari de la Mostra de Vins i Caves de Catalunya, que celebra enguany la seva 39a edició.



Segons les darreres dades presentades per l’Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) de l’informe Nielsen, el 38,7% del vi consumit a Catalunya és vi amb Denominació d’Origen catalana, el que representa 11 punts més que fa 8 anys. Per aquest motiu, des de la creació de l’Incavi s’ha apostat per portar a Barcelona una representació de cellers i denominacions d’origen catalanes en una fira popular amb l’objectiu d’aproximar el món del vi a la ciutadania de Barcelona.

Cartell 39 Mostra de Vins i Caves de Catalunya

La Mostra està organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat, a través de l’Incavi i Prodeca i, a més, ha tingut una molt bona rebuda per part del Mercat de Sant Antoni i l’associació de comerciants, Sant Antoni Comerç.

Un ‘escape room’ sobre el món del vi

En l’edició d’enguany, la Mostra compta amb algunes grans apostes, centrades en l’entreteniment, la sostenibilitat i l’aprofundiment en la cultura del vi. Pel que fa a l’entreteniment, un bon exemple és la l’Escape Room de la DO Cat, organitzat per la DO Catalunya, que consisteix en un joc de misteri al voltant del món del vi on caldrà posar a prova tots sentits, i que se celebrarà del 20 al 22 de setembre.



L’activitat es farà en un local proper a la Mostra de Vins i Caves -situat a Floridablanca, 3- i les inscripcions es poden fer al web docatescaperoom.cat. Els que superin la prova, s’enduran una ampolla de vi DO Catalunya i un tiquet per gaudir dels vins de la Mostra de Vins i Caves.

Una Mostra més sostenible i solidària

En la seva vessant més solidària, la Mostra també organitza el 18è Tast Vi per Vida, un tast solidari per recollir fons pel programa d’investigació en càncer i metàstasis de l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona) organitzat per l’Associació Vi per Vida. Serà un tast multitudinari, on es preveu l’assistència de 500 persones. Tindrà lloc diumenge, 22 de setembre, a les 12 hores, al soterrani del Mercat de Sant Antoni i es poden reservar els tiquets aquí: https://wineissocial.com/home/index/vipervida

Preus:

Lloguer 1 copa - 5€

Retorn copa de lloguer - 2€

5 tiquets tast/degustació - 6€

12 tiquets tast/degustació - 13€

22 tiquets tast/degustació - 20€

1 targeta Espai Selecció - 20€

Tast i maridatges a la Sala de Tast - 3 tiquets

Compra solidària - 2€​

L’edició d’enguany també repetirà, per sisè any consecutiu, la iniciativa del barret solidari, mitjançant l’oferiment de barrets solidaris al públic visitant, perquè amb la seva adquisició podran fer una aportació a la ONG ‘De Veí a veí’, una entitat del barri de Sant Antoni que fomenta la solidaritat, dóna suport al veïnat en risc d’exclusió social i construeix xarxa per facilitar el seu empoderament.



Alhora, l’entitat sense ànim de lucre Ecovidrio col·labora també amb un missatge sobre la necessitat de reciclar els envasos de vidre i, també, assumeix la retirada dels envasos generats durant la celebració de la Mostra. D’aquesta manera, la Mostra vol contribuir també a conscienciar la ciutadania de la necessitat de reutilitzar i reciclar per un món sostenible.

Una parella prenent una copa de vi

La cultura del vi

A més de l’itinerari lliure de degustacions de vins, els assistents podran aprendre i aprofundir en la cultura del vi gràcies al programa de presentacions i tasts guiats que tindran lloc a les sala de tast habilitada a la Mostra. Es poden consultar les activitats al web www.mostradevinsicaves.cat

Horaris:

Divendres 20: 16 a 21h

Dissabte 21: 12 a 21h

Diumenge 22: 12 a 21h

Dilluns 23: de 16 a 21h

Dimarts 24: de 12 a 21h

(les taquilles es tanquen a les 20:00h)

La Mostra també acollirà el Most Festival, el certamen internacional de cinema del vi, que se celebra el novembre a Vilafranca del Penedès. Aquest any a la Mostra el donaran a conèixer i es presentarà dimarts 24 a les 18:00 hores.

Gastronomia, Espai Selecció i botiga de la Mostra

Per una banda, la Mostra comptarà amb l’Espai Selecció, una zona on tastar i gaudir dels grans vins icona en un entorn propici a la descoberta dels matisos. L’Espai Selecció manté l’accés diferenciat, per a preservar l’ambientació adequada que requereixen aquests vins singulars. També hi haurà la botiga de la Mostra on es podran adquirir tots els vins presents.



L’espai de gastronomia, per la seva banda, estarà dirigit pel Mercat de Sant Antoni i l’associació de comerciants Sant Antoni Comerç, que oferiran tapes i degustacions dels productes dels seus associats per acompanyar els vins dels cellers presents a la Mostra.

Una web i una app amb tota la informació sobre vins i cellers

Una de les novetats d’aquesta edició és que s’elimina el catàleg en paper i es crea una web i aplicació mòbil on tots els assistents podran tenir informació sobre els cellers, els vins, les activitats, així com poder participar en concursos. És una aposta tecnològica que, alhora, busca l’eficiència econòmica i sostenible.