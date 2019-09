El TNC apropa les arts escèniques a estudiants i mestres

Estrenar una obra teatral és una feina d’equip associada a valors com l’esforç, la professionalitat i la capacitat d’organització, i aquesta és una part de les representacions que sovint queda oculta pel gran públic. Per aquest motiu, el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ofereix activitats diverses i dóna suport a iniciatives que milloren la recepció i el debat entorn de les arts escèniques entre els més joves.



En el marc del seu Programa educatiu i social, aquesta temporada 2019-2020 el TNC brinda una programació connectada als interessos dels més joves, establint vincles amb els centres d’educació formal i no formal per tal de promoure activitats d’impacte comunitari a través de les arts escèniques. Alhora, també treballa amb diverses entitats per facilitat l’accés a la cultura a tots els col·lectius socials.

Un dia al TNC

En aquest context ha programat l’activitat “Un dia al TNC” pels alumnes de primària, secundària i batxillerat, per fomentar el teatre com a fet cultural, ric i complex. D’aquesta manera, nens i joves poden treballar l’espectacle que escullin, se’ls orienta pel que fa als plantejaments dramatúrgics de l’obra i se’ls mostren els diversos treballs que acompanyen una representació -assaigs, escenografia, vestuari, attrezzo i recursos tècnics com llum i so-, de la qual posteriorment assistiran a una funció.



Pels alumnes de primària, des del TNC es vetlla per oferir espectacles adreçats als estudiants d’aquesta edat per tal que, de la mà del seu servei educatiu, trobin una eina útil per al seu desenvolupament cultural i creatiu. En aquesta temporada, els alumnes de primària treballaran amb les representacions “La nena dels pardals” a partir de Sara Pennypacker i “Kàtia”, una idea original de Ka Teatre.



Alhora, les arts escèniques són una eina molt útil per a la formació i el desenvolupament cultural dels joves, així que els centres d’alumnes de secundària i batxillerat que ho demanin podran participar durant unes hores a obres com “La Rambla de les Floristes” de Joan Maria de Segarra, “La mort i la primavera” de Mercè Rodoreda, “Mateix dia, mateixa hora, mateix lloc” de Lali Alvarez i Hui Basa, L’amic retrobat” -basada en la novel·la de Fred Uhlman-, “Raphaëlle” de “La Conquesta del Pol Sud”, “Gazoline” de Jordi Casanovas o “#Solitud” de Víctor Català.



El TNC organitza, també, una activitat post funció, que consisteix en realitzar una activitat en la qual passaran de ser espectadors a ser actors. Aquesta activitat els ajudarà, també, a reflexionar sobre els temes que planteja l'obra i, alhora, a descobrir com és el procés de creació d'un espectacle.

Tallers de teatre per a primària

Per tal d’aprendre aspectes bàsics sobre arts escèniques, els alumnes de primària poden participar en un taller per aprendre dos aspectes bàsics: com fer créixer un personatge i escenes històriques. Per ensenyar-los a com fer créixer un personatge, els especialistes del TNC els ensenyaran com el vestuari és capaç d’oferir informació subtil que aporta significat al personatge, i que acostuma a ser la síntesi de la seva personalitat. Per definir el vestuari hi juguen diferents aspectes, des de l’època, al text del guió o la definició psicològica, i a partir de diferents retrats de personatges els estudiants hauran de localitzar -o crear- el vestuari i atrezzo més adient per a la seva representació.



Pel que fa a les escenes històriques, tenir una visió global de la història passa per conèixer les idees i l’expressió d’aquestes en tots els àmbits de la vida i cultura. Amb molt material divers els especialistes escènics traçaran un mapa conceptual il·lustrat per veure i entendre les coincidències entre moment històric, expressió artística i la indumentària per, després, aconseguir representar escenes i situacions històricament representatives, com si fossin un quadre.

El TNC acosta les arts escèniques a estudiants i mestres

Visites guiades

El TNC ofereix la possibilitat de visitar les seves instal·lacions en un recorregut comentat que passa pels vestíbuls, les tres sales i la zona d’artistes i de magatzems del teatre. Es tracta d’una manera ideal de conèixer les seves interioritats i fer que els més joves descobreixin els racons més curiosos, com els camerinos, la part darrera l’escenari i les sales d’assaig i tallers, per tal de descobrir el món del teatre en tota la seva complexitat.

La novetat: “Jo també vaig al TNC”

Aquesta activitat és una manera diferent perquè la família comparteixi l'experiència d’anar junta al teatre. Mentre els adults assisteixen a la funció, els més menuts poden estar gaudint d’una activitat lúdica relacionada amb el teatre al mateix TNC.

Cursos per a mestres

L’èxit de la primera edició d’aquesta activitat ha portat el TNC a repetir-la i ampliar-la aquesta nova temporada. Consisteix en formació per a mestres amb l’objectiu d’aprofundir en les arts escèniques com a recurs pedagògic i per descobrir com pot ajudar el teatre en el procés d’investigació d’un projecte.



Hi ha dos cursos diferents. A “Les arts escèniques: una introducció per aplicar a l’aula” els educadors aprenen tots els recursos que les arts escèniques aporten a la formació competencial de l’alumnat, més enllà de fer teatre a l’aula. Treballen la concentració, la relaxació, la respiració i la veu; aprofundeixen en el treball en equip mitjançant el joc cooperatiu i la comunicació efectiva; fomenten la creativitat i l’aprenentatge amb la creació i improvisació d’un text dramàtic i aprenen gestió i expressió emocional amb l’aplicació pràctica d’un treball en procés del TNC.



L’altre curs disponible és una continuació de l’anterior -o requereix una experiència prèvia en teatre aplicat-. A “Les arts escèniques: un llenguatge per imaginar el món” s’aprofundeix en com pot ajudar el teatre en el procés d’investigació d’un projecte i com es pot comunicar des de les arts escèniques tot allò que s’ha après. També treballa la concentració, la relaxació, la respiració i la veu; aborda el teatre fòrum com a mètode d’aplicació a l’aula; la dramatúrgia de textos d’altres tipologies i la creació d’un treball col·lectiu en teatre de gest.



Aquestes formacions estan reconegudes pel Consorci d’Educació de Barcelona amb 30 hores cadascuna i compten amb dos perfils docents associats: “Educació visual i plàstica” i “Metodologies amb enfocament globalitzat”. Per tenir l’acreditació caldrà fer la inscripció al curs del Consorci.

Escoles Tàndem

El projecte Escoles Tàndem és un programa educatiu innovador per a centres d’ensenyament que vol concretar un nou projecte pedagògic a partir de l’especialització en una matèria singular -com pot ser la música, les ciències o l’audiovisual, entre altres- que articuli el currículum dels centres que hi participen.



Durant tres anys s’estableix una relació de col·laboració entre aquests centres educatius i institucions de referència del país, amb l’assessorament, el seguiment i el finançament de la Fundació Catalunya – La Pedrera, i la col·laboració del Departament d'Ensenyament.



Més informació sobre els serveis educatius del TNC: https://www.tnc.cat/ca/programa-educatiu-social-19-20