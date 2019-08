La Generalitat promou el consum de peix de proximitat

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació vol incentivar el consum del peix de llotja com a producte pesquer de qualitat, fresc i de proximitat, comercialitzat a les llotges catalanes.



Per això, compta amb la campanya, Assenyala’m, soc garantia de proximitat, que vol contribuir a fomentar un vincle entre els consumidors i el sector pesquer català, mitjançant el reconeixement dels productes pesquers de proximitat, i donar a conèixer la gran varietat d’espècies que es poden trobar a les llotges catalanes, especialment aquells productes locals poc coneguts i promoure el producte de temporada.



Es tracta d’informar quina és la millor època per consumir determinades espècies, que normalment coincideix no només amb la millor qualitat sinó també amb un preu més assequible. Cal destacar que hi ha productes del Mediterrani accessibles a totes les butxaques, fàcils de cuinar i de menjar, i que també suposen un plaer per al paladar.

50 principels espècies pesqueres comercials de Catalunya

Un altre dels objectius de la campanya, adreçada al públic en general però també, i en especial, als joves i futurs sèniors, és fer saber les propietats beneficioses del consum dels productes pesquers com ara: l’elevat contingut d’Omega-3, el baix contingut calòric, l’alt valor biològic de la proteïna del peix, que es tracta d’una important font de Calci i que representa la proteïna eco-bio més econòmica.

Així mateix, amb aquesta acció, cofinançada pel Departament d’Agricultura i la Unió Europea, es vol informar el consumidor sobre la importància de l’etiquetatge del peix i promoure la identificació del producte de proximitat mitjançant l’identificatiu Peix de llotja.

Peix de Llotja, del mar a taula

El punt de partida d’aquesta campanya es troba en l’impuls que el Departament d’Agricultura vol donar al logotip d’identificació del Peix de Llotja. Aquest logotip ha de servir per identificar i diferenciar el peix de les llotges pesqueres catalanes. La pesca de Catalunya es caracteritza per ser una pesca costanera: les barques surten cada dia a pescar i tornen el mateix dia a port a vendre les seves captures. Això vol dir que el nostre producte és molt fresc, de manera que es pot trobar a les peixateries o restaurants al cap de poques hores de sortir de mar. Aquest producte, a més de fresc, té el valor afegit de la proximitat des del punt de vista mediambiental.

El sector pesquer, un dels puntals de l’economia blava del país

Amb aquesta campanya es dona continuïtat a aquella que es va fer fa dos anys amb l’Ajuntament de Barcelona, el Gremi de Peixaters de Catalunya i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, que va consistir en l’edició d’un tríptic informatiu en què s’indicava, de manera clara i senzilla, quina és la informació que ha d’arribar al consumidor final i per tant quina informació ha d’acompanyar el producte a les peixateries. També es van fer unes bosses de mercat reutilitzables amb la imatge i el missatge de la campanya, que es van oferir als clients de 300 peixateries de la xarxa de Mercats de Barcelona, Tarragona i Girona, per informar-los sobre l’etiqueta a la peixateria i promocionar el peix de llotja.



En aquest mateix sentit, a la darrera edició de la Fira Alimentaria, es va presentar el Manifest per la promoció dels productes pesquers de proximitat dins la dieta mediterrània, signat pels Grups d'Acció Local Pesquers catalans (GALP Costa Brava i GALP Mar de l’Ebre), la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, altres GALP del Mediterrani nord-occidental (GALP de Menorca, GAL Eivissa i Formentera, FLAG Sardegna Centro Occidentale i FLAG Pays Pyrénées Mediterranée) i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM) del Departament d'Agricultura.

Cartell de la campanya 'Assenyala’m, soc garantia de proximitat'

Model de gestió pesquera únic

Amb aquestes accions, el departament d’Agricultura, mitjançant la direcció general de Pesca i Afers Marítims, contribueix també a la implementació de l’Estratègia Marítima de Catalunya, en el sentit de reforçar el sector pesquer com un dels puntals de l’economia blava del país.



Catalunya s’ha dotat recentment d’un model de gestió pesquera únic fonamentat en la implicació plena dels pescadors, científics, i societat civil i Administració. Aquest sistema de cogestió ha estat guardonat per la FAO i és garantia afegida que el producte comercialitzat a les nostres llotges pesqueres es captura amb criteris de sostenibilitat.