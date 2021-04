Catalunya deixa enrere la Setmana Santa amb una pressió hospitalària disparada

Finalitzada ja la Setmana Santa, la pressió assistencial a Catalunya continua a l'alça per la pandèmia de Covid-19 i torna a situar-se a nivells molt preocupants. Amb tot, alguns dels principals indicadors epidemiològics acumulen dies a la baixa, si bé cal matisar que la darrera setmana, amb els festius pel mig, l'esforç diagnòstic ha estat notablement menor, de manera que podria ser que s'hagin detectat menys casos dels realment reals.



Segons el darrer balanç del Departament de Salut, ara mateix a Catalunya hi ha 1.712 pacients Covid als hospitals, quatre més que ahir, i 458 a les UCI, 13 més. Des del 27 de març, el nombre de pacients a planta ha crescut en gairebé 400, el que suposa un increment del 30%, mentre que en el mateix període el de crítics ha augmentat en 62, un 16,8% més, i novament més de la meitat dels ingressats a cures intensives a Catalunya són persones amb coronavirus.



En canvi, tant la velocitat de propagació o taxa Rt com el risc de rebrot acumulen dies a la baixa. La taxa Rt se situa en 0,93, sis centèsimes menys que el dia previ, i el risc de rebrot és de 223 punts, deu punts, tot i que segueix sent molt elevat. En canvi, puja la incidència acumulada de casos a 14 dies per 100.000 habitants, que ara és de 240,3, sis més que ahir.

En les darreres 24 hores s'han declarat 1.690 nous casos, i en la darrera setmana amb dades definitives -del 28 de març al 3 d'abril- 8.745, 1.000 menys que l'anterior; ara bé, s'han fet més de 50.000 proves diagnòstiques menys, ja que s'ha passat de més de 183.000 PCR o test d'antígens a tot just 130.000. En aquest sentit, és revelador que la positivitat de les proves sí que va a l'alça, ja que el 7,59% de les que es fan surten positives, gairebé tres dècimes més que dimarts. L'OMS considera que a partir del 5% es perd el control de l'epidèmia i hi ha casos que no es detecten.



A més, s'ha informat de 30 noves morts, amb un total de 21.430 defuncions en tota la pandèmia.

El risc de rebrot era de 282 entre el 21 i el 27 de març i se situa en 223 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, baixa a 0,93, per sota de l'1,22 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 240,27 entre el 28 de març i el 3 d'abril, per sobre dels 231,88 de l'interval anterior.



Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 28 de març al 3 d'abril n'hi va haver 8.745, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 9.784. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 113,4 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (126,87).



Durant l'última setmana analitzada s'han fet 93.522 proves PCR i 36.474 tests d'antígens, dels quals un 7,59% han donat positiu, per sobre del valor de l'interval anterior (5,69%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 40,98 anys.



Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 607.728 casos, dels quals 563.048 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, s'han sumat 30 noves defuncions, per un total de 21.430 en tota la pandèmia: 13.580 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+27), 4.556 en residències (+1), 1.153 en domicilis (ídem) i 2.141 no classificables (+2).



Entre el 28 de març i el 3 d'abril s'han declarat 140 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 129. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.561 persones. La setmana anterior, del 21 al 27 de març, n'hi va haver 1.411.



Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 30.425 casos confirmats per PCR o TA, 19 més. Amb la resta de proves, el número total de casos acumulats és de 33.654. En total, han mort 8.775 persones, 1 més que en el darrer balanç.