Cauen en picat els naixements a Catalunya: el 2022 es va registrar la xifra més baixa del segle

El 2022 es va tancar com l'any en què hi va haver menys naixements a Catalunya amb el que portem de segle. D'aquesta manera, segons les dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), durant l'any passat es van comptabilitzar 56.316 naixements. En comparació amb el 2021, la xifra representa una disminució del 2,3%. De fet, tots els registres des de l'any 2000 són més elevats que els del 2022. Per trobar nivells inferiors ens hem de remuntar al 1996, quan se'n van registrar 54.602.

La taxa bruta de natalitat se situa en els 7,2 nadons nascuts vius per cada 1.000 habitants. L'índex conjuntural de fecunditat (ICF) se situa en 1,17 fills per dona (1,21 fills l'any 2021), el valor més baix del segle. El valor del 2022 és també més baix que els nivells assolits en el període anterior a la pandèmia: 1,3 fills per dona els anys 2018 i 2019. L'índex, per tant, està molt allunyat del 2,1 fills per dona en què se situa la taxa de reposició de la població, és a dir, que per sota d'aquest índex la població pateix un decreixement natural, sempre que no es compensi amb la migració.

On cauen i pugen més els naixements?

Per territoris, el Penedès és la zona que en registra una major disminució del nombre de naixements, concretament un 5,2% menys que el 2021, seguit del Camp de Tarragona (‑3,2%), les comarques gironines (‑2,8%), l'àmbit metropolità (‑2,4%) i l'Alt Pirineu i Aran (‑1,9%).

En canvi, el nombre de naixements ha augmentat a les Comarques Centrals (1%), les Terres de l'Ebre (0,8%) i a Ponent (0,5%). Ponent i les Comarques Centrals són els àmbits amb més fecunditat (1,40 i 1,35 fills per dona, respectivament).

Per comarques, la majoria han registrat un descens del nombre de naixements l'any 2022, amb les dades més elevades a la Conca de Barberà (‑16,7%), l'Alta Ribagorça (‑15%) i el Berguedà (‑12,1%). A l'altre extrem, l'Urgell és la comarca que registra el major increment en la xifra de naixements (18,3%), seguida del Moianès (10,8%) i Aran (9,8%).



L'edat mitjana per ser mare a Catalunya se situa en els 32,6 anys. En el cas de les dones de nacionalitat espanyola és de 33,2 anys i la de nacionalitat estrangera és de 30,8 anys.