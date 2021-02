Centenars de representants culturals, encapçalats per Almodóvar, Serrat i Bardem, demanen la llibertat per a Hasél

Més de 200 representants del món de l'art i la cultura de l'Estat, encapçalats pel cineasta Pedro Almodóvar, el cantautor Joan Manuel Serrat o l'actor Javier Bardem, han mostrat el seu suport al raper Pablo Hasél, a qui l'Audiència Nacional va donar el passat 28 de gener deu dies per a entrar a la presó.



Entre els signants del text, a més dels ja citats, apareixen noms del món del cinema com Paco León, Luis Tosar, Alba Flores, Álvaro Morte, Javier Gutiérrez, Fernando Trueba, Aitana Sánchez-Gijón, Willy Toledo o Melani Olivares, així com de la música com Ismael Serrano, Josele Santiago, Coque Malla, Brisa Fenoy, Pedro Guerra o Fermín Muguruza.



A més d'exigir la llibertat de Hasél, en el manifest demanen que es treguin del Codi Penal aquest tipus de delictes "que no fan sinó retallar el dret, no sols de llibertat d'expressió, sinó de llibertat ideològica i artística".

"Som conscients que, si deixem que Pablo sigui empresonat, demà poden anar a per qualsevol de nosaltres"

"La persecució a rapers, tuitaires, periodistes, així com altres representants de la cultura i l'art, per intentar exercir el seu dret a la llibertat d'expressió s'ha convertit en una constant. Així, l'Estat espanyol ha passat a encapçalar la llista de països que més artistes ha represaliat pel contingut de les seves cançons", assenyala el text.



El document alerta a més que, amb l'empresonament de Pablo Hasél, l'Estat espanyol s'està "equiparant" a països com Turquia o el Marroc, que també compten amb diversos artistes empresonats per denunciar els abusos que es cometen des de l'Estat.



"L'empresonament de Pablo Hasél fa que l'espasa de Dàmocles que penja sobre el cap de tots els personatges públics que gosem criticar públicament l'actuació d'alguna de les institucions de l'Estat es faci encara més evident", indica el manifest.



Els signants consideren necessari que es difongui aquesta situació a nivell internacional, "per a posar en relleu en quina situació" es troba Espanya. "Som conscients que, si deixem que Pablo sigui empresonat, demà poden anar sper qualsevol de nosaltres, així fins a aconseguir fer callar qualsevol sospir dissident", conclou.



Justament aquest dilluns al vespre s'ha sabut que el ministeri de Justícia plantejarà una revisió dels delictes relacionats amb excessos en l'exercici de la llibertat d'expressió perquè només es castiguin conductes que suposin clarament un risc per a l'ordre públic o la provocació d'alguna mena de conducta violenta. A més, es castigarien amb penes dissuasives que no implicarien l'entrada a la presó.



En la proposta plantejada pel ministeri dirigit per Juan Carlos Campo es contemplarà que "aquells excessos verbals que es cometessin en el context de manifestacions artístiques, culturals o intel·lectuals" romanguin "al marge del càstig penal", ha informat la Moncloa.

Polèmica a Barcelona per la retirada d'un mural que li donava suport

Paral·lelament, aquest dilluns hi ha hagut polèmica per la retirada d'un mural en suport de Hásel a Barcelona. L'Ajuntament ha demanat disculpes per esborrar l'obra, pintada diumenge, i que mostrava un retrat del rei emèrit. Aquest matí, operaris del servei municipal de neteja han repintat el mur de la plaça dels Tres Ximeneies on es trobava.



En declaracions als mitjans, el regidor de Drets de Ciutadania i Participació, Marc Serra, que és també el regidor del districte de Sants-Montjuïc en què es troba aquest espai autoritzat per a pintar murals, ha assegurat que ha estat "un error humà que no hauria de tornar a passar".



"Voldria aclarir que en cap cas hi ha hagut una instrucció política d'esborrar aquest mural artístic emparat per la llibertat d'expressió, independentment que en ell hi hagi una crítica política", ha declarat Serra. També ha dit que han fet arribar a l'artista autor del mural "les disculpes públiques de la institució". L'alcaldessa, Ada Colau, també s'ha fet ressò de l'explicació i ha demanat disculpes a Twitter.