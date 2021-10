Centenars de treballadors del Sabadell tallen la Diagonal de Barcelona en la primera vaga general de la història al banc

Centenars de treballadors del Banc Sabadell han tallat entre les onze del matí i la una del migdia l'avinguda Diagonal de Barcelona en una nova concentració en contra l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que afecta 1.730 empleats a tot l'Estat. La manifestació ha aplegat treballadors de tot Catalunya i ha tingut lloc al punt on creuen l'avinguda Diagonal amb el carrer Balmes, just davant la seu operativa del banc. L'acció s'ha repetit a un total de 19 ciutats espanyoles. La protesta ha coincidit amb la primera vaga general en la història del banc. Segons els sindicats, el seguiment a Catalunya ha estat de més del 50%, mentre que fonts properes a l'entitat situen en el 40% el seguiment a tot l'Estat.



Les primeres accions de protesta ha començat a primera hora del matí, quan diverses oficines de l'entitat han decidit mantenir tancades les portes i sumar-se a la vaga general convocada pels sindicats. Segons fonts properes a l'entitat, al voltant del 55% de la xarxa d'oficines a l'Estat ha optat per no obrir. Pel que fa a la plantilla, el banc situa en un 40% el seguiment global de la vaga, sent Catalunya una de les comunitats on hi ha hagut més participació (48%). Pel que fa als serveis centrals, un 11% dels empleats no han acudit al seu lloc de feina.

Més tard, a partir de les onze del matí, centenars de treballadors del Sabadell –un miler, segons els sindicats- s'han concentrat davant la seu operativa de l'entitat per tallar la circulació a l'avinguda Diagonal de Barcelona durant dues hores. Els treballadors han ocupat el tall de via que va del carrer Tuset a la Via Augusta, on han desplegat nombroses pancartes en contra la direcció. Durant la concentració s'han pogut escoltar proclames com "president incompetent", "la plantilla està en lluita" o "a Banc Sabadell no sobra ningú".



Al voltant de la una del migdia la circulació a la Diagonal s'ha reprès, després que els treballadors abandonessin la zona, un cop llegit un manifest conjunt. Des dels sindicats, però, avisen que aquesta no serà la darrera mobilització, i recorden que el pròxim divendres 8 d'octubre hi ha convocada una nova vaga general en contra de l'expedient.

Una acció inèdita

Els diferents sindicats han destacat la rellevància de la concentració, inèdita fins ara a l'entitat. "Al Sabadell mai s'havia convocat una vaga general, però és que tampoc s'havia donat mai un ERO", ha comentat el secretari general de la secció sindical de Comissions Obreres (CCOO) al Banc Sabadell a Catalunya, Domènech Sadurní. Aquest representant ha assegurat que el seguiment de la vaga ha estat "generalitzat" i ha aprofitat per fer una crida a bona part dels directius de l'empresa, a qui ha animat a participar en futures mobilitzacions per evitar que l'ERO modifiqui "substancialment" les condicions actuals de la plantilla.



En la mateixa línia s'ha expressat el secretari general de la Unió General de Treballadors (UGT) a Catalunya del Banc Sabadell, Marcos Garcia, qui ha subratllat que els treballadors segueixen "amb neguit" però amb una actitud "reivindicativa" les negociacions. Per a Garcia, tot apunta que les reunions per l'ERO s'acabaran prorrogant –el període formal de negociacions finalitza aquest 15 d'octubre- i demana a la plantilla que "continuï fent pressió" per demostrar a la direcció que els empleats "no accepten l'expedient".

Preocupació entre els treballadors

La manifestació d'aquest dimecres ha reunit treballadors de tot Catalunya, ja que era l'única protesta convocada al país. En declaracions a l'ACN, tots reconeixien estar "preocupats" per la situació, no només pels acomiadaments, sinó per a possible modificació de les condicions actuals de treball.



"L'ERO influirà en tots els nivells del banc: mobilitat geogràfica, sous, variables... és per això que estem aquí, i perquè creiem que no sobra ningú", comenta la Marta, una treballadora d'una de les oficines de Terrassa i que fa més de vint anys que treballa al sector bancari. La seva companya, la Leo, reconeix que es va sentir "sorpresa" quan es va anunciar el nou ERO i reclama que les condicions de sortida siguin "justes" per tal que prevalgui la voluntarietat.



Per altra banda, assenyalen que l'ERO pot deixar al carrer diversos col·lectius a qui els costarà molt reconvertir-se. "Nosaltres portem vint anys al mateix sector, i passats els 40 anys d'edat costa molt reinventar-se", comenta la Marta. "Jo tinc una família amb fills petits i amb hipoteca, estem desemparats; crec que a la nostra edat encara tenim marge per reinventar-nos, però altres companys ho tenen més complicat", afegeix la Leo.

Negociacions encallades

La darrera reunió celebrada aquest dimarts entre empresa i sindicats va acabar sense avenços significatius, tot i que el període formal de negociacions finalitza el pròxim 15 d'octubre. La representació legal dels treballadors va optar per no presentar una contraoferta a les baixes incentivades i prejubilacions proposades per l'entitat fins que la xifra d'acomiadaments es redueixi "al mínim". Alhora, els sindicats van qualificar de "previsibles i insuficients" les propostes de la direcció i van insistir que les sortides han de ser voluntàries. Des de l'entitat defensen que es vol fer "un esforç", per arribar "a un acord satisfactori que prioritzi la voluntarietat", però avisen que l'ERO és "un procés necessari" per garantir la competitivitat del banc.