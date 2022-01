El Govern presidit per Pere Aragonès se situa a tocar de l'aprovat, amb un 4,85, si bé més de la meitat dels catalans avala la seva gestió. Aquesta és una de les principals conclusions de l'Enquesta de Valoració del Govern de la Generalitat que ha presentat aquest dijous el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). L'estudi -el primer des que el politòleg Jordi Muñoz dirigeix el CEO- també mostra com per a la majoria de la població la prioritat de la Generalitat ha de ser "gestionar els serveis públics que són competència seva", per davant de "mirar de resoldre el problema polític entre Catalunya i Espanya". A més a més, el document constata una valoració positiva dels principals serveis públics catalans, atorga una aprovació alta a les mesures que s'han tirat endavant per afrontar la pandèmia de Covid-19 i exposa com els catalans valoren pitjor l'actuació del Govern espanyol que la de la Generalitat.



L'enquesta, que és el resultat de 1.500 entrevistes realitzades entre el 25 de novembre i el 15 de desembre de l'any passat, reflecteix, però, les profundes diferències d'opinió entre els votants dels diversos partits amb presència al Parlament. D'entrada, el 4,85 que obté el Govern presidit per Aragonès és la millor valoració d'un executiu de la Generalitat des del 2016 -el 2020, la nota era de 4,78, i el 2019, tot just de 4,46-, però més de la meitat dels catalans -el 62,5%- n'aprova la gestió. Si els dividim entre partits, el Govern supera el 5 entre els votants dels dos socis de Govern (5,85 entre els d'ERC, i 5,28 en els Junts) i els d'En Comú Podem (5,25), mentre que suspèn entre els de PSC (4,61), la CUP (4,25) i, més clarament, Cs (3,67) i PP (2,75).

On hi ha més coincidència és que la prioritat de la Generalitat ha de ser gestionar els serveis públics de la seva competència (59,5%), mentre que el 37,5% considera que la primera qüestió hauria de ser intentar resoldre el conflicte polític amb l'Estat. De fet, els votants de tots els partits situen com a prioritat la gestió dels serveis públics, amb l'única excepció dels de Junts per Catalunya, que es decanten majoritàriament (61,2%) per situar com a prioritat la resolució del conflicte.



Pel que fa al Govern espanyol, també la majoria dels catalans n'aprova la gestió, si bé la puntuació mitjana és del 4,41, sensiblement més baixa que la de la Generalitat. En aquest cas, només n'aproven l'actuació els votants del PSC (5,82) i els d'En Comú Podem (5,67), les dues formacions que participen a l'executiu presidit per Pedro Sánchez.

Aval a les mesures per afrontar la pandèmia

Les àrees d'acció del Govern més ben valorades pels catalans són la promoció de la igualtat de gènere i la lluita contra discriminacions (6,32), l'ensenyament públic (6,00) i el transport públic (5,87), mentre que la pitjor puntuació la trobem en habitatge (4,26), la lluita contra l'atur i la temporalitat dels contractes (4,39), i l'administració de Justícia (4,71). En sanitat la nota és de 5,62, la millor dels darrers cinc anys i clarament per damunt del 5,38 del 2020, el primer any pandèmic.



L'enquesta també entra més al detall en l'actuació de la Generalitat amb relació a la Covid-19 i en aquest àmbit la valoració és especialment positiva, sobretot pel que fa al procés de vacunació (7,69) o l'atenció sanitària als hospitals (6,49), mentre que no ho és tant en l'atenció als CAP (5,61). Així mateix, gairebé dos de cada tres enquestats (63,6%) considera que les mesures i restriccions preses per la Generalitat per afrontar la pandèmia són "adequades", mentre que el 26,8% les considera "insuficients" i el 8,3% opina el contrari, que són "excessives". Destaca que el 40,1% dels votants de Vox opina justament que les mesures són excessives, el mateix volum de votants del partit d'extrema dreta que les considera adequades.



Finalment, gairebé la meitat dels catalans (48,2%) defensa que no es toquin els impostos per mantenir els actuals serveis públics, mentre que el 36,1% està disposat a pagar-ne més per millorar-los i el 8,6% vol rebaixes d'impostos encara que comportin empitjorar els serveis. Només els votants de la CUP i els d'En Comú Podem són majoritàriament partidaris d'apujar impostos per millorar les prestacions dels serveis públics, mentre que els de Vox són els que més defensen rebaixar els tributs.