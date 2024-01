Cesk Freixas: "He fet servir la música com una arma ideològica"

Coincidint amb la publicació de la cançó La meva sort (U98 Music) i amb el seu vintè aniversari damunt d'un escenari, Cesk Freixas anuncia un "tancament d'etapa" amb una gira de comiat que s'allargarà fins al 2025. Ho ha dit en una entrevista amb l'ACN, on també ha explicat que aquest single és "un intent de fer un resum molt vital i emotiu dels 20 anys de trajectòria" on ha fet servir "la música com a arma ideològica".



Freixas ha assegurat que tan bon punt acabi la gira farà una aturada sense data de tornada, a causa de la paternitat i de la "impossibilitat de dur a terme una conciliació". Tenint en compte això, el cantant de Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès) ha explicat que el seu futur s'enfocarà en L'Aixeta, la plataforma de micromecenatge continu de la qual és director des del maig i d'un projecte editorial de literatura infantil i juvenil.



Nou tema, gira de comiat i aturada indefinida

Quant a La meva sort, un tema amb arranjaments de Victor Nin i producció de Pau Romero, ha dit que "intenta fer un resum d'allò més emotiu" que li ha ofert la música i és un agraïment al públic que li ha donat "l'oportunitat bonica de viure de la música i amb la música". En aquesta línia, Freixas ha asseverat que aquest 2024 "marca un tancament d'etapa" i que li "venia de gust presentar una cançó que fos un agraïment i una explicació del que pot venir a partir d'ara".



Cal dir que la gira que començarà enguany, l'aturada i la "petita mort" del seu projecte musical, tal com ell s'hi refereix, ja va ser anunciada el 4 de desembre de 2023, però ara ha revelat que la decisió de parar s'ha vist motivada per la paternitat i la "impossibilitat de dur a terme una conciliació" amb la seva família. Un cop acabi tots els concerts, publicarà un disc que recollirà la gira, el desè de la seva carrera i el primer en directe.

20 anys de trajectòria i de música política

Mirant enrere, l'artista ha dit que "el Cesk de les primeres cançons té poc a veure amb el de les cançons d'ara, però el Cesk amb la seva manera d'interpretar i veure el món és possiblement el mateix i me'n sento orgullós". En aquest sentit, al llarg de tot aquest camí ha emprat la música com "un escut ideològic o com una arma ideològica", és a dir, que ha generat debat polític i no ha amagat la seva ideologia a l'hora d'explicar com ell veu el món.



El cantautor es defineix com un independentista dels Països Catalans i ha assegurat que sempre ha defensat la llengua catalana i les idees socials, relacionades amb "la justícia social, la solidaritat internacionalista i l'antiimperialisme global". També ha comentat que li interessa la memòria històrica i que és un "comunista" que fa servir la seva obra "com un altaveu de les problemàtiques que hi ha a casa nostra i a fora".



Es defineix com un "comunista" que defensa "la justícia social, la solidaritat internacionalista i l'antiimperialisme global"

El fet d'escriure i cantar les seves pròpies cançons li ha donat la llibertat de no seguir "els cànons estètics de la normativitat estilística d'aquest país". "Al llarg d'aquests 20 anys he aconseguit deslliurar-me de moltes coses que sovint els artistes arrosseguem amb una motxilla que pesa molt, he aconseguit autogestió i llibertat creativa gràcies als meus seguidors que m'han recolzat", ha afegit.

En última instància, ha assegurat que "l'autogestió" l'ha "salvat de la sobreexplotació que hi ha sobre els artistes i l'obra musical", li ha permès moure's "estèticament i estilísticament per uns camins de gèneres musicals que no són els que més venen ni sonen a les ràdios", i, finalment ha pogut tenir estructures pròpies que des d'un punt de vista discogràfic li han permès ser molt autònom.