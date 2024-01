Clara Queraltó guanya el Premi Llibres Anagrama de Novel·la amb 'Com el so d'un batec en un micròfon'

L'escriptora i filòloga Clara Queraltó (El Pla del Penedès, 1988) ha guanyat aquest dilluns el 9è Premi Llibres Anagrama de Novel·la amb el treball Com el so d'un batec en un micròfon. L'obra, es publicarà entre finals de març i principis d'abril, explora els mecanismes de la seducció i de l'atracció entre contraris i planteja un joc de miralls "absorbent" i "pertorbador" que funciona amb precisió "mil·limètrica".

El jurat del premi ha constatat que es tracta d'una novel·la que planteja una faula "incòmoda" que recorda que els primeres etapes de l'amor són, en el fons, una forma de prejudici. També han apuntat que la història sobre un enamorament d'estiu ofereix una prosa "diàfana" i "compromesa". El premi està dotat amb 12.000 euros i fins a 106 obres s'han presentat al certamen. L'any passat el va guanyar Andrea Genovart amb Consum preferent.

La novel·la explica la història de la Gabriela, una jove de 18 anys, que va a passar l'estiu al poble del seu avi i que treballarà temporalment a la biblioteca. És el dia de Sant Joan, i al cap li reverberen en sentits oposats l'espessor d'una ressaca i la lleugeresa de saber que, tard o d'hora, les amigues li perdonaran que ahir desaparegués amb la cita d'una d'elles. Un cop instal·lada, surt disparada a banyar-se al llac de sempre.

Alhora, en Quim, de 39 anys, escolta les indicacions del propietari de la casa que ha llogat amb uns amics per passar un parell de mesos de teletreball i descans. Irritable, se li ha ficat, entre orella i orella l'eco d'una revetlla que preferiria oblidar. Un cop acomodat, surt a cremar excessos amb una dosi d'exercici, però a la bicicleta que ha trobat pel mas se li trenca la cadena i canvia el pedaleig per unes braçades en un llac que hi ha a la vora.

A partir d'aquesta premissa, l'autora explora la història d'aquests dos personatges i del desig i la seducció que es crea entre ells. "Creuen que controlen la situació però, en realitat, entren en una multitud de contradiccions", assenyala Queraltó. En aquest sentit, un dels objectius de la seva novel·la era, precisament, "investigar els mecanismes" d'aquest procés, on hi ha una part apresa, però també una de més irracional que remena la part més fosca de cada persona.

Pel que fa a la ubicació, la novel·la situa l'acció en un poble "on les normes socials imperen una mica diferent", i on els dos protagonistes van a passar l'estiu. "Volia explicar una relació entre dues persones que es porten molta diferència d'edat per plantejar-nos la naturalesa d'aquestes relacions en el que és un debat molt actual", subratlla.

Queraltó s'ha mostrat molt contenta per haver guanyat el premi, assegurant que es tracta d'una gran "alegria" i també un gran "orgull" formar part de la família d'Anagrama, una editorial amb la qual s'ha format com a lectora. "Els premis sempre tenen aquest punt de misteri, és un guardó que han guanyat autors que admiro, de qui he llegit i he après", afegeix. 'Com el so d'un batec en un micròfon' sortirà publicat entre finals de març i principis d'abril.