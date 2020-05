De los Cobos, el cap de la facció de l'Opus que segueix controlant la Secretaria d'Estat de Seguretat

Com a ministre, Jorge Fernández Díaz va construir a la cúpula d'Interior un cercle de poder compost per afiliats o simpatitzants de l'Opus Dei, o fins i tot membres de l'Ordre Constantiniana de Sant Jordi, a la qual pertany ell mateix malgrat no estar reconeguda pel Vaticà. Més de tres anys després de la fi del seu mandat, la Secretaria d'Estat de Seguretat continua estant controlada per adeptes a l'Obra tot i que Fernando Grande-Marlaska ha destituït a més d'una dotzena d'alts càrrecs en els seus dos anys al capdavant del Ministeri.



Fonts d'Interior coneixedores de la pugna en els seus més alts nivells han assegurat a Público que "hi ha una facció de l'Opus que controla la Secretaria d'Estat de Seguretat, veritable nucli de poder del Ministeri, i aquest sector sempre va estar dirigit per Diego Pérez dels Cobos, qui continua dominant la situació des de fora. No es mou res en la Secretaria sense que ell ho sàpiga, perquè ha deixat col·locats allà tots els seus peons".



El coronel de la Guàrdia Civil Pérez de los Cobos va ser el director del Gabinet de Coordinació i Estudis d'aquesta Secretaria amb Fernández Díaz. Des d'aquest lloc, va acumular tanta influència que el Govern estatal de Rajoy el va nomenar "director tècnic" de coordinació de totes les forces de seguretat a Catalunya encarregades d'impedir la celebració del referèndum independentista de l'1 d'octubre de 2017. I un dels seus homes de confiança és el tinent coronel Daniel Baena (àlies Tácito a Twitter), qui va signar tots els atestats contra els polítics sobiranistes catalans com a director de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya.

"Pérez de los Cobos seguia sent el filtrador en contra del Govern espanyol i el que maniobrava a favor del PP i Vox"

Condecorat i recompensat després de l'1-O amb la prefectura de la Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid, Pérez dels Cobos "continuava sent fins ara el filtrador d'informacions perjudicials per al Govern espanyol i el que maniobrava a favor del PP i de Vox", afirmen les fonts citades. "I continuarà controlant la Secretaria de Seguretat fins i tot després de la seva destitució, perquè els caps de l'entramat opusdeista que va instaurar Fernández Díaz han deixat allà les seves primers espases, i aquests continuen obeint als seus padrins encara que hagin estat apartats dels càrrecs de comandament. Res ha canviat, perquè s'han quedat els lloctinents".



Entre els nombrosos alts càrrecs de Fernández Díaz simpatitzants de l'Opus Dei –com Luis Aguilera Ruiz, sotssecretari d'Interior que ara està de retorn a l'Advocacia de l'Estat– figuraven el director general de la Policia, Ignacio Cosidó i el seu homòleg a la Guàrdia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, també cavaller de l'Ordre Constantiniana, així com el Director Adjunt Operatiu (DAO), Eugenio Pino, cap de la brigada política del comissari José Manuel Villarejo, avui pres i imputat per organització criminal i suborn.

Els alts càrrecs de Fernández Díaz i Zoido van col·locar els seus càrrecs de confiança a Interior i segueixen controlant la Secretaria d'Estat des de fora

En caure el Govern estatl de Mariano Rajoy –a causa de la moció de censura després de la condemna en ferm contra el PP per corrupció–, tots aquests alts càrrecs ja havien preparat i col·locat als seus aliats a la Secretaria d'Estat per continuar dominant Interior des de fora després de les seves jubilacions o destitucions. Una labor que es va anar desenvolupant durant el mandat de Juan Ignacio Zoido, qui en només un any va aconseguir reconstruir les clavegueres d'Interior amb homes (com Juan Carlos Ortiz Argüelles) fidels a la llavors ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, també relacionada amb Villarejo a través del seu marit, Ignacio López del Ferro.



En un àudio gravat pel mateix Villarejo s'escolta al comissari explicar-los a Cospedal i a López del Hierro –en una conversa en la planta noble de la seu del PP al carrer Gènova– que José Luis Olivera Serrano, director del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), és un "tronc" que els està ajudant a sortejar les causa judicials per la corrupció del Partit Popular.



Olivera també va deixar allà el seu segon en aquest poderós centre de coordinació, un comissari que també és el segon de l'actual cap del CITCO, el general de la Guàrdia Civil Ángel Alonso Miranda, qui acaba de ser ascendit fa uns dies a general de divisió. Igual que segueix allà un altre home de la màxima confiança de l'amic de Villarejo, l'inspector-cap Carlos Checa.



Més encara, com Olivera va dirigir la UDEF durant llarg temps –precisament quan aquesta Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals es va veure involucrada en muntatges de les clavegueres–, ara han quedat al capdavant d'aquesta important unitat dos dels seus adlàters: l'inspector-cap Luna a Blanqueig de Capitals i Miguel Ángel Gómez Díaz a Seguretat Social.

Laurentino Ceña ja va ser l'home fort de Zoido a la Guàrdia Civil com a Cap del Comandament d'Operacion Terroristes

Igualment, Pérez dels Cobos va situar estratègicament als seus homes en la Secretaria d'Estat, com l'ara dimitit –a només uns dies de la seva postergada jubilació– Laurentino Ceña, qui ja era l'home fort de Zoido a la Guàrdia Civil com a cap del Comandament d'Operacions Territorials, o el tinent coronel Pablo Montero Llácer, qui roman com a assessor de l'actual secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez Ruiz, exlletrat del Poder Judicial nomenat per Marlaska.



"El ministre i el seu secretari d'Estat procedeixen del món judicial, així que no dominen els secrets policials, ni la penetració de l'Opus Dei en les forces i cossos de Seguretat de l'Estat", subratllen a aquest diari fonts de la Guàrdia Civil que demanen no ser identificades. "Així que no saben que tant Pablo Montero com el seu germà, el coronel Jorge Montero –cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Salamanca–, treballen en favor del PP".



Segons aquesta altra font, un dels principals simpatitzants de l'Opus en la Secretaria d'Estat és el comandant de la Guàrdia Civil Fernando Alcázar, nebot del coronel Ignacio Alcázar.



Una altra font policial que també parla sota condició d'anonimat subratlla: "Tenim un problema gravíssim, la radicalització cap a la ultradreta que estan sofrint la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. La manifestació policial que va haver-hi el dissabte demanant la dimissió del Govern espanyol va lluir la mateixa simbologia que Jusapol, i és perillós que la ultradreta s'estigui apropiant de la immensa majoria de l'opinió interna a la Policia i la Guàrdia Civil".

La jutgessa Martínez Medel s'havia postulat per a la Direcció General de la Guàrdia Civil i ara semblava que buscava notorietat

Fonts judicials també mostren la seva sorpresa davant el nyap d'errors, rumors, faules, retalls de digitals ultradretanes, omissions i fins a manipulacions de testimonis en els quals es fonamenta l'informe de la Guàrdia Civil sobre la suposada relació entre la pandèmia i la manifestació feminista del 8-M que es va enviar a la jutgessa Carmen Rodríguez Medel. Magistrada que es va postular per ser directora general de la Guàrdia Civil i ara sembla buscar notorietat ordenant diligències no urgents en ple estat d'alarma i amenaçant d'actuar contra el ministre en cas que es relacioni el cessament de Pérez dels Cobos amb la seva falta d'informació al ministre sobre aquest informe.



"No té sentit que formuli aquesta amenaça, perquè no va emetre un ofici específic prohibint al coronel informar els seus superiors, és a dir la directora general i el ministre, per la qual cosa els únics que es devien al secret d'actuació com a policia judicial dependent de la magistrada eren els agents i/o comandaments en concret que estaven efectuant aquesta recerca", expliquen aquestes fonts. A més, tot l'escàndol té una enorme semblança amb els muntatges policials que va organitzar en el seu moment el ministre Fernández Díaz contra els adversaris del PP.



"Els que ara mateix posen el crit al cel per aquesta suposada ingerència executiva en temes judicials ni tan sols van obrir la boca quan es va dissoldre irregularment la comissió judicial que investigava la corrupció policial del comissari Villarejo, ni quan Assumptes Interns va prendre represàlies il·legals contra els investigadors que sí que havien estat específicament encarregats i blindats per una provisió judicial... A més, després s'ha demostrat que tot el que estaven investigant era cert i gravíssim".