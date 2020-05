El informe de la Guardia Civil sobre las manifestaciones del 8-M usó varios testimonios manipulados, además de omitir información clave sobre la expansión del virus. Dicho informe, que ha originado el cese del jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, y la dimisión del Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, incluye errores de bulto. En este sentido y tal y como pudo saber Público, aseguraba que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia por el coronavirus en enero, cuando fue el 11 de marzo.

Como informan varios medios, el informe recoge injerencias del Gobierno para cancelar varias manifestaciones en Madrid al mismo tiempo que alentaba a la población a asistir a la manifestación del 8-M. En este sentido, la Guardia Civil sostiene que 12 de las 130 concentraciones autorizadas entre el 5 y el 14 de marzo fueron desconvocadas a petición de la Delegación del Gobierno en Madrid "mediante llamada telefónica".

Sin embargo, tal y como ha informado El País, los convocantes de nueve de esas 12 concentraciones han desmentido la versión de la Guardia Civil y han negado que el Gobierno les presionara para cancelar la manifestación. "A mí no me presionó nadie. Cancelamos el acto por nuestra cuenta porque creíamos que era ridículo manifestarse delante de un edificio vacío", ha alertado Diana Chnaiker, convocante de una de las protestas que señala la Benemérita en su informe.

Asimismo, el documento de la Guardia Civil detalla que la Delegación del Gobierno estaba al tanto de la gravedad de la situación sanitaria y afirma que tenía en sus manos "informes, documentación e informaciones públicas u oficiales de organismos y autoridades". En realidad, no constan recomendaciones oficiales para los países que detectaran "transmisión comunitaria" (contagios entre personas sin vínculo con zonas de riesgo) antes de la convocatoria feminista, tal y como recuerda El País. En este aspecto, el informe obvia las recomendaciones de la OMS del 9 de marzo para los territorios que detectaran transmisiones comunitarias del virus: "Considerar el cierre de escuelas, la cancelación de las concentraciones y otras medidas para reducir la exposición".

De igual forma, fue ese 9 de marzo cuando la Consejería de Sanidad comunicó la existencia del contagio comunitario. Al mismo tiempo, el Ministerio de Sanidad se reunió el día después del 8-M con la Comunidad de Madrid, La Rioja y Euskadi para tomar medidas de aislamiento social.

"Saca de contexto" una noticia de una web

En la línea de la existencia o no de transmisión comunitaria del virus, el informe, llamado Operación Sanitario, destaca una publicación de Redacción médica "sacada de contexto", tal y como ha asegurado la propia web. La Guardia Civil sostiene, citando a este periódico, que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, "admitió el 28 de febrero de 2020 que había transmisión comunitaria. Este escenario define que no se puede contener el virus controlando a las personas que estén infectadas y a su entorno, porque ya no se conocen estos".

Sin embargo, en alusión a la comparecencia de Fernando Simón, la publicación sanitaria escribió: "Si no se verifica con mayor claridad que hay transmisión local en España del nuevo coronavirus no hay razón para cambiar el escenario porque no hay un riesgo poblacional [...] Simón ha descartado que, por ahora, se vayan a prohibir la celebración de actos públicos como, por ejemplo, eventos deportivos o aglomeraciones, como sí lo ha establecido Italia. Esto, según ha explicado, se debería a que en los casos que se consideran por ahora 'trasmisión comunitaria" (Madrid y Sevilla) se han podido trasmitir a un nivel 'muy bajo'".