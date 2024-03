Una col·laboració inèdita de Lluís Llach, The Tyets, Gossos i una trentena d'artistes més celebrarà els 10 anys de Canet Rock

La Banda CanetRock, una formació inèdita integrada per més de 30 artistes i creada expressament per celebrar els 10 anys del festival, estarà formada per Suu, Gossos, Lluís Gavaldà, Elèctrica Dharma, Lildami, Doctor Prats, Pau Lobo, Els Catarres, Figa Flawas, 31Fam, La Fúmiga i Ginestà que es combinaran en duets i trios per oferir un repertori sorpresa de cançons emblemàtiques el 6 de juliol al Pla de Can Sal en el marc del festival.

Lluís Llach i The Tyets també cantaran junts un dels temes dels mataronins, Buhos farà una versió especial de Volcans amb Miki Nuñez i hi haurà un homenatge a Pau Donés, que va actuar a Canet Rock amb Jarabe de Palo el 2017.

La banda estarà dirigida per Miki Santamaria amb la instrumentació de Dani Campos, Neirak, Àlex Pérez, Dani Katena, Maria Astallé i Ramon Figueras. El grup interpretarà cançons emblemàtiques de la banda sonora del país amb col·laboracions inèdites entre diverses formacions de l'escena musical catalana.

Falten poc menys de quatre mesos pel festival i les entrades estan a punt d'exhaurir-se. En queden menys de 500 i els organitzadors han indicat que segurament aquesta setmana es penjarà el cartell de complet. Els Oques Grasses, que tornen als escenaris després d'un any sabàtic, serà un dels plats forts del festival. Miquel del Roig i els Dj Trapella, DJ Ernest Codina, MonDJ i Dj Enigma acabaran de completar les més de 12 hores de música i festa.