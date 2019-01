Colau crida a formar "un front ampli" contra el judici "profundament injust" de l'1-O  

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat que anirà a Madrid durant el judici per l'1 d'octubre i ha posat a disposició la ciutat de Barcelona per fer d'altaveu del procés judicial a Europa, que considera que "es produeix en condicions d'injustícia". La líder de l'executiu municipal ha celebrat una recepció amb diverses entitats de defensa dels drets humans i ha rebut les famílies de Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Raül Romeva i Carme Forcadell. A l'acte, també hi han assistit familiars dels exconsellers a l'exili Clara Ponsatí i Toni Comín.



Colau ha defensat fer "un front ampli" contra un procés amb "acusacions infundades": "No és un judici contra l'independentisme, està en joc l'estat de dret i els valors imprescindibles de la democràcia", ha dit. Ha defensat que "una àmplia majoria de la ciutadania" dóna suport a aquestes posicions com també ho fan entitats pels drets humans, com ara l'Institut Català pels Drets de les Dones, Justícia i Pau o la Taula del Tercer Sector, que també han fet acte de presència a la recepció.



En declaracions a mitjans, l'alcaldessa ha dit que els presos "han rebut bé" les propostes i que encara ha de valorar quina és la manera i el moment més oportú de desplaçar-se fins a Madrid. El tinent d'alcalde Jaume Asens també s'ha pronunciat per demanar "que els actes polítics es confrontin amb política, no perseguint-los penalment". Al govern executiu també els han acompanyat regidors i regidores d'altres formacions com Xavier Trias, Montse Benedí o Eulàlia Regunat.

Declaració al plenari pels presos

Aquest divendres, el ple municipal aprovarà una declaració institucional per mostrar "el suport i l'acompanyament" de l'Ajuntament als polítics i líders socials empresonats, així com per "instar el Tribunal Suprem" a prendre les mesures necessàries per "garantir el dret a un judici just i imparcial", apel·lant a l'article 10 de la Declaració Universal dels Drets Humans. La declaració també demana a les acusacions, en especial a la Fiscalia General de l'Estat, que reconsiderin les acusacions dels delictes, sobretot els de rebel·lió i sedició que impliquen les penes màximes de presó.



La declaració s'aprovarà amb els suports del PDeCAT, ERC i la CUP i s'enviarà a institucions internacionals per informar de la situació jurídica i política actual i per facilitar que es puguin secundar en altres cambres.