Collboni perd la qüestió de confiança i s'activa el compte enrere per aprovar automàticament els pressupostos

Com era d'esperar, Jaume Collboni ha perdut la qüestió de confiança a la qual s'ha hagut de sotmetre per tirar endavant els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest mecanisme li permetrà aprovar els comptes de forma automàtica si en 30 dies l'oposició no presenta un candidat alternatiu a l'alcaldia que compti amb el suport de la majoria, un fet que amb tota probabilitat no es produirà per la incompatibilitat entre Junts i Barcelona en Comú. Així doncs, la capital catalana tindrà pressupost el 2 de maig.

En els darrers anys, la qüestió de confianç s'ha utilitzat diverses vegades a per tirar endavant els comptes: Ada Colau amb el pressupost del 2017 i el 2018, i Xavier Trias amb el del 2014.

El ple de l'Ajuntament de Barcelona va rebutjar divendres passat els comptes del 2024. Per aprovar-los calia majoria simple, és a dir, més vots a favor que en contra, però el resultat va ser de 15 "sí" per 26 "no". El PSC només va rebre el suport dels regidors socialistes (10) i d'ERC (5), que van arribar a un acord pressupostari. TriasxBCN (11), BComú (9), PP (4) i Vox (2) van votar en contra.

Ampliar govern, després d'aprovar els comptes

Durant el ple extraordinari d'aquest dimecres en el qual s'ha rebutjat la qüestió de confiança vinculada al pressupost, Collboni ha anunciat que ampliarà el govern municipal un cop estigui en vigor el pressupost del 2024. Tot i que no ha concretat data ni ha precisat amb qui, l'alcalde ha recordat que s'ha arribat a un acord pressupostari amb ERC, amb qui han parlat de polítiques i després "es parlarà de govern".

El principal candidat per formar govern amb els socialistes a Barcelona és Esquerra, ja que han aconseguit tancar un acord de pressupostos. La relació amb els comuns ha quedat molt tocada després del seu "no" als comptes. Tampoc hi ha gaire bona sintonia amb Junts per Catalunya. Amb tot plegat, també caldrà veure què passa a les eleccions catalanes del 12 de maig, que podria ser clau perquè Collboni s'acabés de decidir.

Des que va ser investit alcalde fa gairebé un any, tant els comuns com els republicans han demanat a Collboni en repetides ocasions ampliar el govern municipal i formar un govern d'esquerres a la ciutat. L'última vegada va ser la setmana passada, quan la líder del grup municipal de Barcelona en Comú, Ada Colau, li va reclamar "negociar un acord de mandat i de govern de ciutat amb les tres forces progressistes del ple".