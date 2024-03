Collboni no aconsegueix aprovar els pressupostos i se sotmetrà a una qüestió de confiança per salvar-los

Com era d'esperar, el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha rebutjat els pressupostos del PSC. Els comuns han votat en contra dels comptes, tal com van decidir les bases de Barcelona en Comú el cap de setmana passat pel "bloqueig" de Jaume Collboni a formar un govern municipal conjunt. Així doncs, l'alcalde socialista s'ha vist forçat a convocar un ple extraordinari dimecres que ve per votar una qüestió de confiança i intentar salvar-los.

Per aprovar-los calia majoria simple, és a dir, més vots a favor que en contra, però el resultat ha estat 15 "sí" per 26 "no". El PSC només ha rebut el suport dels regidors socialistes (10) i d'ERC (5), que van arribar a un acord pressupostari. TriasxBCN (11), BComú (9), PP (4) i Vox (2) han votat en contra. Els comuns també van tombar fa unes setmanes els comptes d'ERC i el PSC al Parlament, fet que va precipitar l'avançament de les eleccions catalanes pel 12 de maig.

Collboni ha assegurat, però, que "Barcelona tindrà pressupost el 2 de maig", quan venci el termini de la qüestió de confiança, que començarà dimecres que ve, moment en què s'iniciarà un període de 30 dies per presentar una moció de censura. Un fet que amb tota probabilitat no es produirà i llavors quedaran aprovats automàticament els pressupostos. En els darrers anys, s'ha utilitzat diverses vegades aquest mecanisme per tirar endavant els comptes: Ada Colau amb el pressupost del 2017 i el 2018, i Xavier Trias amb el del 2014.



"Un xec en blanc contra el nostre model de ciutat"

La clau per tirar endavant els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, de nou, la tenien els comuns, que han votat en contra "després que el govern de Collboni no hagi convocat cap taula per negociar un acord de mandat i de govern de ciutat amb les tres forces progressistes del ple", tal com venen demanant des que el van investir com alcalde fa gairebé un any.

La líder del grup municipal de Barcelona en Comú, Ada Colau, ha justificat la decisió dient que "votar aquest pressupost seria donar un xec en blanc perquè demà mateix aprovin mesures contra el nostre model de ciutat". "El pressupost és l'eina econòmica que ha de fer viable el model de ciutat i avui en dia, aquest model de ciutat, no està clar", ha dit. Al mateix temps, ha retret a Collboni que no vulgui formar govern amb forces progressistes.

"Si Collboni canvia d'opinió i vol explorar un pacte d'esquerres per la ciutat de Barcelona com vol la majoria de la ciutadania, nosaltres estarem sempre disponibles i amb la mà estesa tal com hem demostrat fins ara", ha conclòs.



"Un greu error"

Collboni ha carregat contra BComú assegurant que "mai havia vist tanta irresponsabilitat junta en poc temps". La seva actitud, ha dit, "és un greu error" que només beneficia "la dreta i la ultradreta" i perjudica els ciutadans. Segons ell, l'actitud de "bloqueig" de Colau i dels comuns ha portat a tombar tres pressupostos en els darrers dies, però no permetrà que Barcelona es quedi sense un pressupost de 3.800 milions. Per això, ha anunciat que activarà el mecanisme per aprovar-lo a través d'una qüestió de confiança.

Elisenda Alamany, d'ERC, ha dit que el pressupost presentat és "molt bo" i compleix les tres prioritats que reclamen: fer una ciutat oberta i atractiva internacionalment, millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i mantenir el seu caràcter i singularitat. En aquest sentit, ha dit que el seu partit treballa sempre per a la ciutat, i ha recordat als comuns que en l'anterior mandat també va donar suport a pressupostos municipals sense exigir entrar al govern.

Igual que els socialistes, també ha recriminat als d'Ada Colau que "és absurd demanar governs progressistes i tombar els pressupostos progressistes que tenen a mà", com també han fet al Parlament, tombant els pressupostos d'ERC. La republicana ha advertit que "la ciutadania està cansada d'aquesta manera de fer política" i del bloqueig.