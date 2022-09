Comença el judici contra 10 encausades per la vaga del 8-M del 2019 al Bages

El judici contra les 10 encausades per la vaga del 8-M de 2019 al Bages ha arrencat aquest dimarts a Manresa. El litigi s'havia de celebrar al febrer, però es va posposar perquè no es van poder citar tres de les investigades. La Fiscalia -que exerceix d'acusació- demana 19 anys i mig de presó i 23.000 euros de multa pels delictes de desordres públics, danys i atemptat a l'autoritat.

La defensa creu que es busca un "efecte dissuasiu"

Un centenar de persones els hi han donat suport a les portes del jutjat. L'advocada de les acusades, Eva Pous, ha criticat que s'intenti "sancionar persones que lluiten pels seus drets". La lletrada creu que es vol aconseguir un "efecte dissuasiu": "Ens volen callades i que no ens mobilitzem". El judici s'allargarà fins dijous i les acusades han demanat declarar al final.



(Hi haurà ampliació)