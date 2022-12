El Còmic Barcelona celebra amb el retorn dels convidats internacionals la 41a edició, que tindrà lloc del 31 de març al 2 d'abril del 2023 a Fira Montjuïc. Anne Simon, Rosemary Valero-O'Connel, Sammy Harkham o Barbara Stok són alguns dels creadors estrangers que visitaran el saló. Pel que fa a les exposicions, destaca L'arquitectura de les vinyetes, al voltant de l'obra de Daniel Torres, guanyador del Gran Premi de Comic Barcelona 2022, així com una mostra col·lectiva dedicada a les Magues de de l'humor. Les entrades no es posaran a la venda fins a mitjan febrer.

Aquest any, tal com ha anunciat l'organització en una roda de premsa aquest dimecres, el saló recupera el Pavelló 1 de la Fira de Montjuïc, el seu espai històric, mantenint els pavellons 2, 5 i la Plaça de l'Univers. La directora general de Ficomic, Meritxell Puig, ha proclamat que el saló tornarà definitvament a la "normalitat" després de dos anys marcats per la pandèmia. El 41è Comic Barcelona, que tindrà un pressupost que ronda el milió d'euros, espera superar els 110.000 visitants de l'última edició.

El poder del còmic, al cartell

Aquest dimecres també s'ha presentat el cartell, que és obra de l'artista Teresa Valero, qui ha reflectit en la seva proposta la riquesa del llenguatge del còmic i les seves múltiples possibilitats. La dibuixant i guionista madrilenya ha explicat aquest dijous que hi ha volgut plasmar el seu sentiment quan llegeix còmics, relacionat amb el poder evocador d'aquest gènere per transcendir el dia a dia dels lectors.

A banda de les exposicions L'arquitectura de les vinyetes i Magues de l'humor, també es presentarà Dibuixos i Masmorres. Còmic, art i rol de David López, que recorrerà, a través de pàgines d'historieta, il·lustracions i concept art, la trajectòria del dibuixant David López centrant-se en els seus treballs per a editorials estatunidenques com Marvel i DC.

També hi haurà la mostra artística WOW!' Fragments imaginaris de Genie Espinosa que reflectirà el talent visual de la guanyadora del Premi Miguel Gallardo a l'Autora Revelació del passat any, autora de Hoops.

La trobada profesional Comic Pro, la zona Comic Vision dedicada a l'audiovisual i l'espai Comic Kids, per a nens i nenes de 5 a 12 anys, són altres de les activitats que eixopluga el Comic Barcelona.