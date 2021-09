L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha convertit en la protagonista de l'actualitat política catalana aquest dilluns, després de les seves declaracions sobre el referèndum d'autodeterminació a TV3, que li han valgut crítiques independentisme i l'aplaudiment del PSC. En concret, la també dirigent dels comuns ha assegurat que és evident que "no hi ha cap condició" per plantejar un referèndum a curt termini. També ha afirmat que alguns dels errors del passat han estat l'"autoengany" i les "promeses que sistemàticament s'incomplien" per part de l'independentisme. Per això, ha demanat menys grandiloqüència i ha manifestat que el president Pere Aragonès "sap" que el referèndum no és l'horitzó immediat.



"La gent no està per tonteries", ha conclòs, tot i reconèixer que "algun dia" s'haurà de fer alguna altra proposta política i que "d'alguna manera s'haurà de votar". Les paraules de Colau suposen una evolució en la posició d'En Comú Podem, que sempre havia defensat el referèndum com la millor via per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. I les declaracions arriben a dues setmanes de la represa de la taula de diàleg i a sis dies de la Diada.

Per part d'ERC, l'encarregada de replicar Colau ha estat la portaveu de la formació, Marta Vilalta, per a qui l'11 de setembre d'enguany, que arriba dissabte, és una "oportunitat" per demostrar la "fortalesa" de l'independentisme, també de cara a la reunió de la taula de diàleg amb l'Estat on s'ha de "dialogar i negociar" la resolució del conflicte. "No estem parlant de tonteries, com diuen algunes", ha reblat Vilalta.



La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, creu que l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, vol "tapar la gestió nefasta" de la capital catalana "referint-se al dret a l'autodeterminació com a 'tonteries'". Per a Artadi, les declaracions de l'alcaldessa "són insultats per a la ciutadania". "Són unes declaracions que fa després de degradar Barcelona i d'estar perdent el control sobre els actes d'incivisme de Barcelona", ha carregat Artadi.



També s'ha sumat a les crítiques l'expresident Quim Torra, per a qui "l'alcaldessa de la capital del país titllant de ximples a la majoria social del país". "Quan Barcelona renuncia a posar-se al davant de la nació es provincialitza i la mediocritat l’engoleix", ha rematat.

Radicalment diferent ha estat la reacció del PSC, que a través del diputat Ferran Pedret ha donat la "benvinguda" a les posicions "més properes al socialisme" mostrades per Colau. Pedret ha mostrat la seva sorpresa per "l'evolució política" de Colau: "Ens donava lliçons sobre aquesta qüestió i ara sembla haver vingut a posicions més properes al socialisme". I ha afegit que des del PSC mai ho han qualificat de "tonteria", sinó que han defensat que cal "dialogar, negociar, arribar a un acord i sotmetre'l a consideració de la ciutadania".