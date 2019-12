Després que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat d’Oriol Junqueras com a eurodiputat li hagi obert, finalment, les portes a exercir de parlamentari europeu, l’expresident català Carles Puigdemont ha negat que es plantegi deixar Bèlgica -on resideix des que va exiliar-se, fa més de dos anys- per instal·lar-se a Perpinyà. En una entrevista a Rac 1, Puigdemont ha assegurat que “hem de ser a Brussel·les, que és on ens toca treballar”. A més a més, ha admès que “no em puc instal·lar a Catalunya perquè necessitem viure en un espai lliure”. “Amb la immunitat no tenim la normalitat i l’exili és i serà una eina de lluita”, ha declarat. També ha assegurat que no li va sorprendre la decisió de la justícia europea i que la sentència “ens permet encarar una nova etapa”.



Sobre l’altra gran sentència que ha marcat l’actualitat política catalana els darrers dies, la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que condemna Quim Torra a la inhabilitació pel cas dels llaços grocs, Puigdemont nega que “s’hagi produït cap contacte sobre la possibilitat de nomenar un vicepresident o un conseller en cap”. En aquest sentit, ha assegurat que és partidari que les eleccions catalanes se celebrin el desembre de 2021, és a dir, que s’esgoti la legislatura.



Com Junqueras, Puigdemont també s’ha mostrat partidari de resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya a través d’un referèndum i ha denunciat que el president d’ERC segueixi “injustament empresonat”. "La sentència diu que abans que fos condemnat era eurodiputat i per tant s'havia d'aturar el procés judicial i se li havia de reconèixer la immunitat", ha afegit. Per a ell, la justícia europea “no ha fallat”, mentre que amb l’espanyola “si ets independentista ja estàs condemnat”.



D’altra banda, Rac1 també avança una part del contingut sobre el dietari que Puigdemont va escriure a mà dies després de l’1-O i que s’inclou en un llibre que ha escrit en col·laboració amb el director d’El Punt Avui, Xevi Xirgo. En el dietari exposa que "la meva única por que no he superat és la d’un esclat de violència que arrossegui gent de banda i banda en aquell terreny incert i perillós en què la força, el menyspreu, la intolerància, la manca de respecte i el buit mutu s’imposen a la discussió democràtic”. A l’entrevista, també s’ha mostrat molt crític amb el rei Felip VI, sobretot arran del seu discurs del 3 d’octubre: "Ens vam adonar que el discurs del rei seria molt dur abans que el fes. Esperàvem que jugués el paper de mediador".