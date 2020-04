El Congrés prorroga l'estat d'alarma fins al 26 d'abril després d'un debat bast i carregat d'acusacions

El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous la pròrroga de l'estat d'alarma per lluitar contra el coronavirus, fins al 26 d'abril, després d'un bast debat en el qual Govern espanyol i oposició han intercanviat múltiples acusacions.



En un hemicicle gairebé desert, davant tot just quatre desenes de diputats, més treballadors de la Cambra Baixa i fotògrafs, el Palau de la Carrera de Sant Jerònim ha acollit una nova sessió plenària, molt llarga, fins al punt que, al caient de les 19.00 hores, el portaveu del PNB, Aitor Esteban, va arribar a demanar irònicament a la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que s'estalviés el seu torn de rèplica.

Ha durat més d'11 hores, de les quals sis i mitjana es van dedicar únicament a debatre sobre aquesta segona pròrroga de l'estat d'alarma, amb el president del Govern, Pedro Sánchez, deixant clar que pretén tornar al Congrés en un parell de setmanes, per tornar a reclamar una nova ampliació, previsiblement per estendre l'estat d'alarma fins al 10 de maig.

Llastra: "Casado porta 15 dies vomitant mentides i faules, alimentant l'odi". Un "error" que "li perseguirà tota la seva vida"

Al seu torn, el Congrés també ha aprovat la tramitació dels dos decrets de l'escut social com a projectes de llei urgents.



I, encara que es colés en alguns discursos, entre ells en el de Sánchez, l'elefant a l'habitació era l'enfrontament d'Espanya i Itàlia amb països com Holanda i Alemanya, a la recerca de mesures conjuntes per garantir la recuperació dels 27 davant una crisi sense precedents. La mateixa vicepresidenta d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, havia de deixar l'hemicicle per assistir a una nova reunió de l'Eurogrup, després de les últimes sessions sense acord.

Oposició "miserable" i el món "anterior" a la pandèmia

Sánchez ha tirat endavant aquesta pròrroga amb els únics vots en contra de Vox i la CUP (270 vots a favor, 54 en contra), si bé el gruix dels grups li han exigit mesures més dures, que informi degudament la resta de forces -ha collit importants crítiques en relació amb la "improvisació" i "unilateralitat" del Govern espanyol,- i que no relaxi el confinament, com defensaven des d'ERC o Més País. Esment a part mereix el partit ultradretà Vox, que es mostrava a favor del confinament per després votar en contra d'ampliar l'estat d'alarma.

Baldoví: "Quina oposició de dretes més miserable que tenim. Grollera, irresponsable, bruta"

El seu líder, Santiago Abascal, ha hagut de compartir protagonisme amb el president del PP, Pablo Casado, ja que els dos han empleat un to bast i han dut a terme dures acusacions a l'Executiu estatal. Potser, el diputat que millor resumia la crítica a la dreta era Joan Baldoví, de Compromís: "Quina oposició de dretes més miserable que tenim: grollera, irresponsable, bruta", etzibava el polític valencià.



A l'altre costat de l'hemicicle, la portaveu del PSOE, Adriana Lastra, i el seu homòleg d'Unidas Podemos, Pablo Echenique, han estat els més durs amb la dreta. Les acusacions de mentir eren recíproques, però era des de les bancades de la dreta -a vegades es colava en els micròfons la veu del número dos del PP, Teodoro García Egea- des d'on s'interrompia a Lastra o a Sánchez mentre estaven a la tribuna.



Van interrompre a Lastra quan va recriminar al PP que critiqués la suposada inacció del Govern espanyol, malgrat no haver estat capaç d'anticipar-se a l'evolució de la pandèmia fent apilament de materials en la Comunitat de Madrid, presidida per la conservadora Isabel Díaz-Ayuso. El mateix Sánchez s'unia a aquesta tesi per criticar que Ayuso porti gairebé un mes evitant comparèixer en roda premsa, o al·ludint a Andalusia i Múrcia, totes elles comunitats governades pel PP.

Enmig de la refrega, Ciutadans s'esforçava per tornar a presentar-se com una força de centre

Habitualment, a més, Sánchez ha intentat no baixar al fang, però aquest dijous no s'ha resistit a dirigir-se a Abascal, "a vostè i a milers de bots que treballen per a vostè", en referència les accions del partit ultradretà a les xarxes socials.



Enmig de la refrega, el portaveu de Ciutadans, Edmundo Val, s'esforçava per tornar a presentar al seu partit com una "força de centre". Alternava les seves ofertes de suport a l'Executiu estatal amb els retrets a la seva "improvisació" o "unilateralitat", amb la seva promesa de vigilar que Sánchez compleixi els seus compromisos, sempre alertant-li dels perills que aprecia en els seus socis, Unidas Podemos: "Vingui amb nosaltres, no vagi amb els extremistes". Nosaltres és "el pragmatisme, la moderació, el centre polític", segons Val.

Val, això sí, era l'únic que mostrava cert entusiasme per l'oferta de Sánchez a tots els partits per reunir-se la setmana vinent amb els presidents autonòmics, sindicats i patronal, a la recerca d'aquest "gran acord de reconstrucció econòmica i social", aquesta reedició dels Pactes de la Moncloa que el Govern estatal ha concretat aquest dijous, deu dies després d'esmentar-los. L'oposició, en línies generals, s'ha mostrat freda, escèptica, i el PP s'ha servit d'aquesta crida com a munició per criticar a Sánchez.



Casado: "No mereix el suport de l'oposició, la seva arrogància, les seves mentides i la seva incompetència són un còctel explosiu per Espanya"

De fet, Casado s'ha servit de les paraules de Lastra per assegurar que el PSOO hi havia "destrossat" l'opció de reeditar els Pactes de la Moncloa. Aquests als quals minuts abans es referia com una tapadora del "fracàs" de Sánchez, els que fa dies critiquen mentre repeteix que el PP està sent lleial al Govern.



"No mereix el suport de l'oposició, la seva arrogància, les seves mentides i la seva incompetència són un còctel explosiu per Espanya", resolia el líder del Partit Popular.

Llastra, al seu torn, titllava a Vox de ser un "grup polític inútil", i ricriminava al PP que es queixi de la "duresa" de les crítiques, quan Casado "fa 15 dies vomita mentides i faules", alimentant l'"odi". Un "error", deia, que "li perseguirà tota la seva vida".



Echenique, per part seva, es referia a PP i Vox com "una de les oposicions més deslleials del món", i destacava la "misèria política i moral d'ultradreta". Acusava Casado de "lluitar per l'hegemonia de la dreta, perseguint a Abascal", i celebrava que el PP hagués "rectificat" la seva intenció de manar a 45 diputats al ple. La veritat és que el PP no va variar els seus plans fins al tibant debat amb altres grups aquest dimarts, en la Junta de Portaveus.

La vicepresidenta segona del Congrés i diputada del PP, Ana Pastor, reapareix aquest dijous durant el ple celebrat en el Congrés dels Diputats per aprovar una nova pròrroga de l'estat d'alarma, amb guants i màscara, després de superar la Covid-199 i els terminis deguts de quarantena. EFE/Mariscal



A més, el portaveu d'Unidas Podemos assegurava que totes dues forces "no se situen" en la situació actual, que s'han vist sobrepassades "políticament" per la Covid-19. "Segueixen ancorats en el món anterior a l'epidèmia, fan exactament el mateix que feien abans", deia, sintetitzant una altra de les claus de la jornada.



El Congrés dels Diputats estava aquest dijous gairebé buit, la vicepresidenta segona, Ana Pastor, que ha reaparegut en el ple després de superar el coronavirus, portava una màscara al coll, i els empleats de la cambra desinfectaven la tribuna després de cada torn de paraula, màscara, drap i guants en mà. Era ja la tercera sessió des de la declaració de l'estat d'alarma.



De fet, la sessió va començar amb un minut de silenci en honor de les víctimes, però a vegades feia l'efecte que les forces polítiques seguien "en el món anterior" a la pandèmia, "ancorades" en les mateixes dinàmiques.