El Congrés rebutja definitivament investir Feijóo: 172 vots a favor, 177 en contra i un nul

El Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest divendres definitivament la investidura com a president del govern d'Espanya del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El popular s'ha quedat amb 172 vots a favor (PP, Vox, UPN, CC), 177 en contra (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB i BNG) i el vot nul del diputat de Junts per Catalunya Eduard Pujol, que s'ha equivocat. Feijóo només havia d'aconseguir més vots a favor que en contra.

La votació obre una nova etapa en la qual el rei Felip VI ja ha convocat una nova ronda de consultes per dilluns i dimarts de la setmana vinent, després de la qual ha de decidir si encarrega o no la investidura al candidat del PSOE, Pedro Sánchez. El termini màxim expira el 27 de novembre: si no hi ha president, es convocarien eleccions automàticament per al 14 de gener.

El resultat de la votació s'ha trigat a conèixer a causa de l'error de Pujol, que en sentir el seu nom ha dit 'sí', però després ha intentat rectificar dient 'no'. La Mesa s'ha reunit després per decidir sobre el cas i ha acabat comptabilitzant el vot com a vot nul. Els diputats del PP han criticat la decisió des dels seus escons, i la presidenta del Congrés ha hagut de demanar silenci en diverses ocasions. Els populars consideren que suposa una doble vara de mesurar, recordant el cas d'Alberto Casero.

Debat marcat pel referèndum

La proposta de resolució dels grups de Junts i ERC al Parlament de Catalunya sobre el referèndum ha marcat el debat d'aquest divendres al Congrés. El popular ha exigit a Sánchez que respongui a les "exigències clares i nítides" dels independentistes. "Amnistia sí o no? Jo dic no. Referèndum sí o no? Jo dic no". El portaveu del PSOE, Óscar Puente, li ha respost poc després que el seu partit "seguirà treballant per recuperar per a la política els que se'n van excloure".

La diputada d'ERC Teresa Jordà ha advertit que "un cop assolida l'amnistia és el moment d'obrir la nova fase de negociació i fixar les condicions perquè Catalunya pugui votar". I la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha avisat que no renunciaran al referèndum: "Des de Junts no hem aguantat la posició tant de temps per acabar fent el mateix que s'ha fet fins ara, que és evident que no ha donat resultats positius".

Nova ronda de consultes

La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha visitat la Zarzuela poques hores després de la investidura fallida per comunicar formalment a Felip VI el resultat de la votació. El cap d'Estat ha convocat una nova tanda de consultes als grups a principis de la setmana que ve, dilluns i dimarts.

Francina Armengol i el rei Felip VI. — Chema Moya / EFE

El monarca haurà d'adoptar la decisió sobre si encarrega o no a Pedro Sánchez que busqui els suports necessaris, o bé si deixa córrer el temps abans de fer la petició a líder del PSOE. Si Sánchez rep l'encàrrec, la Moncloa contempla que Armengol convoqui el nou debat d'investidura per a finals d'octubre o principis de novembre.