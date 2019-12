El Consell per la República (CpR) que presideix des de l'exili Carles Puigdemont ha decidit donar un nou pas cap a la consolidació del que consideren que ha de ser la "primera pedra d'un nou estat independent d'Europa". "El Govern del Consell per la República Catalana ha aprovat el Pla de Govern", afirma aquesta entitat en un document, en el qual expressa el propòsit de promoure la redacció d'una "Constitució de la República" al Parlament de Catalunya i d'actuar en "tots els fronts necessaris" perquè es respecti i reconegui el dret a l'autodeterminació.

Acció exterior

"L’acció internacional és una de les principals raons de ser del Consell", es reconeix en el mateix document, i s'afirma que "per tal de fer plenament efectiva la voluntat que els ciutadans van expressar en el referèndum de l’1-O, caldrà entre d’altres coses assolir el reconeixement internacional de Catalunya com a República independent".

En aquest sentit, el Consell manifesta la voluntat de posar en funcionament "una xarxa diplomàtica pròpia de delegacions exteriors", a cavall entre la diplomàcia pública i civil, i que actuï de manera complementària amb la xarxa de delegacions de la Generalitat a l'exterior. "En un moment en que l’Estat ha emprès una agressiva estratègia jurídica per aturar o revertir la creació d’aquestes delegacions, la xarxa diplomàtica del Consell farà efectiu el principi d’acord amb el qual “el Consell arribarà allà on no pugui arribar el Govern de la Generalitat”.

Identitat digital sobirana

Al mateix temps, però, el Consell anuncia un seguit d'iniciatives ciutadanes, entre les quals destaca la creació "d'un document digital" que acreditarà la pertinença a la mateixa entitat de tots aquells ciutadans que s’hagin inscrit al registre creat pel propi CpR. Aquest document digital establirà el "catàleg de drets" de participació política i d'accés a serveis "que es deriven del fet de ser membre del Consell".

Aquest document digital de pertinença al Consell es basarà, es diu en el mateix text, "en la identitat digital sobirana (IDS)". "Gràcies al paradigma de la identitat digital sobirana i a les tecnologies de la informació descentralitzades (blockchain) apoderem el ciutadà, fent que sigui ell i no cap administració pública ni cap corporació privada, qui sigui propietari de les seves dades i gestioni l’accés a aquestes dades per part de tercers de manera lliure i segura", s'afirma en oberta contradicció amb un dels apartats del reial decret aprovat recentment pel Govern espanyol, conegut com a "155 digital".

El CpR preveu, d'altra banda, impulsar propostes al Parlament per anticipar la legislació de l'eventual república a través d'Iniciatives Legislatives Populars (ILP) i del diàleg amb els grups parlamentaris que formen part de l'entitat.

Xarxa de suport al teixit productiu

I en el capítol d'acció econòmica i tecnologia, el Consell donarà suport a la campanya 'Consum Estratègic' de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per reduir la dependència dels consumidors de les grans corporacions de l'Ibex 35", i impulsar iniciatives orientades a construir una xarxa de serveis que promogui el teixit productiu.



En matèria de finances, el CpR preveu la creació d'un instrument que doni serveis financers als ciutadans que formin part de l'entitat, així com un 'fons de la República' que "doti d'estabilitat i robustesa financera les estratègies per avançar cap a la materialització de la República, aprofitant la seguretat jurídica derivada d'estar fora de la jurisdicció espanyola".

El Consell anuncia, a més, la creació d'una "marca de publicacions pròpia", per "generar continguts en diversos idiomes relatius al procés d’autodeterminació de Catalunya".