14 mesos i mig després, el risc de rebrot de l'epidèmia de coronavirus torna a situar-se en un nivell baix a Catalunya. Segons les darreres dades del Departament de Salut, l'indicador baixa dos punts i amb 68 cau per sota dels 70, el nivell a partir del qual es considera que el risc és moderat. Això no passava des de la setmana del 2 al 8 de juliol del 2020. Aquest fet no deixa de ser un indicador de la bona evolució de la situació epidemiològica al Principat, amb el volum més baix de contagis de tot l'any. La velocitat de transmissió o taxa Rt es manté en 0,85, clarament per sota de l'1 i, per tant, els contagis segueixen a la baixa. En concret, l'última setmana s'han detectat 2.862 casos, és a dir, menys de 410 al dia de mitjana, mentre que la incidència acumulada per 100.000 habitants se situa en 36,69 casos a set dies i en 84,75 a 14.



La positivitat de les proves també va la baixa i ja és només del 2,63%, molt per sota del topall del 5% marcat per l'OMS per tenir l'epidèmia sota control, mentre que la pressió assistencial manté una evolució de caiguda, si bé encara està per sota dels nivells previs a l'esclat de la cinquena onada. En concret, ara hi ha 553 persones ingressades als hospitals amb la malaltia, 30 menys que dilluns però encara per sobre dels 431 que hi havia el 25 de juny, la dada més baixa de l'any. A l'UCI n'hi ha 197, tres més que ahir i per damunt dels 114 registrats l'1 de juliol, el terra estadístic d'aquest 2021. La mortalitat també va caient i l'última setmana s'han sumat 44 víctimes, és a dir, poc més de sis al dia. La xifra és la meitat de la registrada fa només una setmana, si bé multiplica per quatre la que hi havia a l'inici de la cinquena onada.



La vacunació, però, segueix estancada, amb tot just 12.500 dosis posades durant el dimarts. De fet, no s'han complert les previsions del Departament de Salut i la secretaria de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha reconegut que a Catalunya s'han caducat 69.129 dosis. "Representen el 0,6% de totes les vacunes rebudes", ha afirmat Cabezas. Ara mateix el 71,3% dels catalans han completat la pauta de vacunació, volum que s'eleva al 81,1% entre els majors de 16 anys i al 79,9% entre els de més de 12.