La Fiscalia demana quatre anys i mig de presó per un delicte d’estafa i un altre contra la Seguretat Social per a l’actual tinent d’alcalde a l’Ajuntament de l’Hospitalet, Cristian Alcázar, i l’exregidor Cris Plaza per la peça separada del cas del Consell Esportiu que investiga un presumpte acomiadament pactat del segon.

La Fiscalia reclama que indemnitzin el Consell Esportiu amb els diners de la indemnització

A l’escrit de conclusions, la Fiscalia, que demana l’obertura de judici oral, veu indicis de delicte en el fet que Plaza fos acomiadat amb una indemnització de 47.147 euros quan era director de l’ens i que mesos després fos contractat com a assessor del PSC i posteriorment fos escollit regidor. Per això, també els reclama que indemnitzin conjuntament el Consell Esportiu amb els diners de la indemnització.



Aquesta peça separada del cas del Consell Esportiu és la que està més a prop del judici oral tot i que l’acusació particular de l’Ajuntament hagi rebutjat presentar escrit d’acusació.