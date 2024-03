Dos cotxes fúnebres recorreran Catalunya amb la campanya 'Dalt del cotxe, 0'0'

Dos cotxes fúnebres recorreran diferents punts de Catalunya durant un mes per conscienciar sobre el perill de consumir alcohol i drogues en la conducció, en el marc de la campanya Dalt del cotxe, 0'0. La campanya està impulsada pel Govern de la Generalitat i el Servei Català de Trànsit (SCT), i pretén anar més enllà dels accidents causats pel "consum desaforat" d'alcohol. Per això posa el focus en "l'ús quotidià i normalitzat" d'aquestes substàncies.

Tot plegat ho ha detallat aquest dijous el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, detallant que cada any entre el 30 i 40% dels conductors morts havien consumit alcohol o drogues: "Això és una tragèdia, no es pot acceptar i el país s'ha de rebel·lar i actuar", ha lamentat. "A Catalunya cada dia mor molta gent, massa gent com a conseqüència d'accidents causats pel consum d'alcohol i drogues", ha afegit.

En concret, quatre de cada deu conductors o vianants morts el 2022 (un 39%) havien consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs, segons dades de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC). De mitjana en aquests sinistres, la taxa d'alcoholèmia en els homes se situa al 0,66, i la de les dones al 0,62, xifres més de dues vegades superior a les permeses per llei. Per això, Elena ha admès que no s'ha de "deixar de conscienciar sobre l'emergència en aquest àmbit".

Tres espots de la campanya

Govern i SCT també han presentat tres espots on es poden veure diferents situacions en què els protagonistes consumeixen alcohol o drogues abans de conduir, i que acaben en tragèdia. L'àudio que acompanya les escenes és una versió de la cançó popular Dalt del cotxe, cantada per una nena que apareix un cop s'ha produït l'accident, mirant a càmera i apel·lant l'espectador. "La campanya no és neutra, és dura i impactant i ens ha de fer pensar en aquesta realitat", ha agregat Elena.

🚘 Una barbacoa en família, el partit dels teus fills o un afterwork poden acabar en tragèdia si condueixes sota els efectes de l'alcohol o les drogues.



👉🏻 L'alcohol i les drogues causen 1 de cada 3 morts en accidents de @transit.



Recorda: al volant, 0,0.#SCT #daltdelcotxe00 pic.twitter.com/H7jdEC2wsc — Interior (@interiorcat) March 7, 2024

El lema de la campanya Dalt del cotxe, 0'0 vol transmetre que l'única taxa segura és "no consumir alcohol", ja que haver consumit dins dels marges legals no és cap garantia d'una conducció segura. "Associem alcohol i drogues a un consum desaforat, absolutament passat, però la quotidianitat també provoca tragèdies", ha advertit Elena.