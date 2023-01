Crida del Banc de Sang per aconseguir 10.000 donacions en una setmana

El Banc de Sang i de Teixits ha començat una campanya per rebre 10.000 donacions durant una setmana, amb l'objectiu de remuntar les reserves de sang existents per a poder subministrar-la als pacients que necessitin una transfusió. De moment, durant el divendres, que va ser el primer dia de la Marató de Donants de Sang, el Banc va recollir 1.062 donacions arreu de Catalunya, una bona xifra que caldrà superar en les properes hores per tal de completar l'objectiu.

Amb aquesta primera jornada, els impulsors de l'esdeveniment mantenen l'optimisme de cara als propers dies i fins el proper divendres 20 de gener, quan esperen rebre les més de 6.000 persones que ja ha reservat cita per anar a donar sang, i altres persones que vulguin aportar el seu gra de sorra per a la causa.

Sota el lema "Donar sang sona bé", el Banc de Sang i Teixits recorda que totes les persones que tinguin més de 18 anys, pesin més de 50 quilos i es trobin en un bon estat de salut poden ser de gran ajuda pels pacients que ho necessitin, dels quals el 30% són víctimes de càncer. De fet, dels 1.062 donants d'ahir, 103 van fer la primera donació de la seva vida, en un gest "bonic, solidari, generós i altruista que pot ajudar a salvar vides", segons expliquen els impulsors.

Donacions ràpides en hospitals i unitats mòbils

Les donacions només duren 20 minuts i es poden dur a terme a una dotzena d'hospitals a Catalunya, a banda de més de 60 punts mòbils de donació que s'han establert en tot el territori català per a la present campanya. Per a donar sang només cal complir els requisits esmentats; i els professionals recorden que és millor donar-la sense estar en dejú, que les donacions són compatibles amb la menstruació i que les dones poden donar 3 cops l'any, 4 en el cas dels homes, i sempre amb un període entre mig de dos mesos.

Per fer més engrescadora la gesta, s'ha instal·lat un comptador de donacions al Portal de l'Eixample, que el divendres a la nit va aturar-se superant les primeres mil mostres de sang.

A banda, la campanya pretèn demostrar i aprofitar la influència del WhatsApp per animar a donar sang, i per això ha comptat amb el suport de personalitats catalanes com Tomàs Molina, Jordi Sanchez, Albert Espinosa, Jordi Cruz o Xavier Grasset, que han gravat uns àudios animant a la població, i d'altres com Marta Gilart, Anna Boltes, Bibiana Fernández o el Pere Puig, que en algun moment de la seva vida han necessitat una transfusió.