La Crida decidirà el seu futur en una consulta interna

La Crida Nacional per la República, presidida per l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, celebrarà una consulta entre els associats per decidir el seu futur després que l'expresident a l'exili Carles Puigdemont anunciés la fundació d'un nou partit que es constituirà el 25 de juliol, segons avança Europa Press. De fet, l'aposta de Puigdemont compta amb el suport del mateix Sànchez, pel que la Crida ha de decidir si s'assimila al projecte de l'expresident o si es dissol, entre altres vies.

La Crida es va fundar l'estiu de 2019 amb l'impuls de Sànchez, el president Quim Torra i també Puigdemont. Aquest espai mai s'ha presentat a les eleccions, tot i que molts dels seus membres han jugat un paper important a Junts per Catalunya (JxCat).

Aquest dijous Puigdemont va fer públic que impulsava la fundació d'un nou partit que pretén aglutinar tot l'espai representat a través de JxCat. L'anunci ha rebut el suport de nombrosos líders destacats de JxCat i del PDeCAT, com ara els presos polítics Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn, els exiliats Lluís Puig i Toni Comín, els consellers Damià Calvet i Meritxell Budó, l'alcaldessa de Girona -i diputada-, Marta Madrena, els diputats Elsa Artadi, entre d'altres. També hi ha grans absències en aquest projecte, com ara la del mateix president del Govern, Quim Torra, la líder de JxCat al Congrés, Laura Borràs, o l'exconsellera i eurodiputada a l'exili

El PDeCAt manté els "canals oberts" amb Puigdemont

La cúpula del PDeCAT ja va mostrar les seves diferències amb el projecte de Puigdemont i va recordar aquest dijous que la marca de JxCat és propietat dels demòcrates. Mentre ahir afirmaven que estaven preparats per presentar-se en solitari a unes eleccions, aquest divendres suavitzen el discurs i asseguren mantenir "canals oberts" malgrat que l'altra part "doni per liquidat" el diàleg que mantenien el partit de David Bonvehí i l'entorn de Puigdemont de cara a la creació d'un nou espai.

El portaveu del PDeCAT, Marc Solsona, ha considerat que l'aparició d'un manifest fundacional d'un nou partit enmig de les negociacions per una confluència "es pot entendre que una de les parts dona per liquidat" el diàleg. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Solsona ha afirmat que cal mantenir els "canals oberts" per parlar del projecte ideològic en comptes del nom "quan tothom sap qui en pot fer ús i qui no": "JxCat sense el PDeCAT no és possible. Nosaltres som JxCat".