El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha remès als agents socials una última proposta per tractar de salvar la pròrroga dels denominats expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) a tot just 24 hores que se celebri el Consell de Ministres que haurà de tirar endavant la mesura.

Segons fonts del diàleg social, tant els sindicats com les patronals haurien validat aquesta última proposta de l'Executiu estatal, després que aquest dimarts no s'aconseguís un acord sobre la fórmula per a prorrogar aquest mecanisme.

Després de fracassar les últimes negociacions en el si del diàleg social, el departament dirigit per José Luis Escrivá ha enviat aquest dimecres una proposta actualitzada amb l'objectiu d'aconseguir un acord que permeti prorrogar el mecanisme dels ERTO.



El principal escull residia en la reticència de patronals i sindicats a validar el sistema proposat pel Ministeri d'Inclusió. En aquest sentit, Escrivá volia implantar un sistema d'incentius que premiés a aquells treballadors que es recuperin des de l'ERTO a la seva activitat laboral en detriment d'aquells que continuen acollint-se a aquest mecanisme de protecció (la idea és augmentar les exoneracions de les cotitzacions a la Seguretat Social dels assalariats recuperats, que rebrien majors prestacions que els treballadors que continuen acollint-se a l'ERTO). Fins al matí d'aquest mateix dimecres, Escrivá mantenia la seva proposta d'exoneracions.

Els ERTO s'ampliaran fins al 30 de setembre

L'ampliació dels ERTO arribaria el pròxim 30 de setembre, si bé encara no s'han revelat els termes de l'acord que han acceptat els agents socials, els qui només estaven disposats a donar el seu vistiplau si es mantenien en les mateixes condicions dels quals encara estan en vigor.

"Cobrim als treballadors fixos discontinus i als quals en aquests moments estan en ERTO. És una bona notícia i crec que ha de donar pas a una recuperació econòmica que ha de venir de la mà de la vacuna. És la vacuna la que ens ha de permetre recuperar els llocs de treball i el benestar dels treballadors i treballadores del nostre país", ha afirmat el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, després de conèixer el preacord.



Està previst que l'Executiu ratifiqui la pròrroga dels ERTO en un Consell de Ministres extraordinari que se celebrarà aquest dijous a la tarda, quatre dies abans de la data d'expiració del mecanisme.