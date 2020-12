La cultura popular nadalenca planta cara a la pandèmia

La situació actual és coneguda per tothom, tot plegat és diferent, i també ho seran les maneres de celebrar el Nadal. Les tradicions i la cultura popular nadalenca han hagut de plantar cara a la pandèmia, i això vol dir que pessebres vivents, cavalcades de Reis i representacions de Pastorets s’han hagut de reformular per sobreviure a aquest 2020. D’acord que a la plaça de Sant Jaume de Barcelona no hi ha pessebre (encara que aquest exemple sempre sigui objecte de controvèrsies), i que a la capital catalana l’enlluernadora cavalcavada dels Reis de l’Orient no es farà, i que a molts escenaris s’han suspès els Pastorets. Podríem enumerar totes les cancel·lacions, podríem repassar tot de coses que no passaran, un munt de situacions que no viurem i que deixen un buit. Però en aquest reportatge, del que es tracta és de posar la llum en tot allò que passarà i donar veu a la gent que s’hi ha deixat la pell per tal de facilitar l’arribada de Ses Majestats, muntar pessebres i Pastorets.



"Des de l’Ajuntament hi ha instruccions de perimetrar, de respectar les distàncies, de procurar una traçabilitat… i amb tot això, hi ha coses que es poden adaptar i d’altres que és més complicat. Però hi hagut un esforç per adaptar-se al màxim, i la sensació és que tot i les restriccions la gent tira endavant els seus projectes, i les coses es continuen fent", apunta Esteve Caramés, director de programes culturals de l’ICUB. És per això que han optat per no muntar el pessebre a la Plaça Sant Jaume, perquè com apunta Caramés, "la ubicació era complicada perquè necessitàvem tancar gairebé tota la plaça, i no era viable, però hem posat una instal·lació lumínica preciosa!".

L’Ajuntament de Barcelona no ha fet pessebre, però sí una instal·lació lumínica

Abraçades #RavalKm0 ja fa dies que il·lumina la façana de l’Ajuntament de Barcelona, es tracta d’una instal·lació lumínica formada per una quarantena d’arcs de llum i mostra imatges del veïnat i de treballadors i treballadores del Raval relacionant-se, abraçant-se i fent comunitat. Una iniciativa impulsada per La Fundació Tot Raval i la cooperativa Impulsem són les encarregades de fomentar el projecte #RavalKm0, que va néixer l’any 2015, conjuntament amb l’Institut de Cultura de Barcelona, per fomentar la dinamització comercial i social del Raval. Aquesta és la sisena edició que surt del barri per il·luminar la façana de l’Ajuntament, a més d’altres carrers i espais del barri del Raval.



Seguint amb el pessebrisme, dins de l’Ajuntament han muntat una mena d’exposició simbòlica dels pessebres dels últims deu anys. Per la seva banda, el Museu Frederic Marès sí presenta el pessebre tradicional, i al Monestir de Pedralbes s’hi poden veure pessebres i diorames amb visita prèvia. Pel que fa als pessebres vivents, només cal entrar a la pàgina web de la Federació de Pessebres Vivents Catalunya per veure que moltes iniciatives s’han tirat endavant. Com passa a Sant Feliu de Llobregat, on del 27 al 30 de desembre, s’hi representa un pessebre vivent i en moviment, amb vestuari d’època i música.

Els 'Pastorets' parlen del confinament

Els Pastorets es representen des de temps medievals, i ni una pandèmia els pot esborrar, si bé a l’Orfeó Martinenc, al Centre Moral i Instructiu de Gràcia o al Casal de Barri Font d’en Fargues no es faran, a molts escenaris de Catalunya sí es podran veure les peripècies d’en Lluquet i Rovelló, com per exemple al Teatre de Sarrià, als Lluïsos d’Horta, o al Centre Catòlic de Sants.

Enguany hi haurà 130 representacions dels 'Pastorets'; normalment n’hi ha unes 250

"Hi ha sectors de la cultura popular més tocats, altres menys. Dels 64 associats, 40 tiren endavant amb les seves activitats. Enguany hi haurà 130 representacions, i en altres anys acostumen a ser unes 250. La gent hi posa moltes ganes, i aquest any moltes persones no hi participen perquè són de col·lectius de risc. Davant de com està tot, estem orgullosos. Després de les ganes, amb totes les restriccions ens en sortim amb imaginació, sortim de la zona còmoda i fem passos valents amb adaptacions i noves versions per anar més enllà i reflexionar, i procurem que tot plegat ens enriqueixi", apunta Lleonard del Río, president de la Coordinadora de Patorets de Catalunya.



Així que a moltes representacions aquest any també incorporen projeccions prèviament enregistrades o recitals i concerts; en definitiva, formats diferents però amb la mateixa essència. "A que més ens afecta la situació és als participants, actors i tècnics. A nivell d’assajos i preparació ens veiem obligats a treballar en grups de sis, a fer assajos online, però malgrat tot seguim, perquè els Pastorets són una tradició familiar i s’impliquen diferents generacions i és una forma molt bona de cohesionar el Nadal", sosté del Río.

L’Orient s’instal·la al Fòrum

"La cavalcada com a rua de carrer no existirà però al Fòrum hi haurà un espectacle molt gran. Serà una mena de gran musical, al Fòrum hi haurà tot el que hi ha a la cavalcada, molta música, molta llum, i tots els personatges", comenta Esteve Caramés, director de programes culturals de l’ICUB, que porta setmanes treballant per fer possible que l’aventura de l’arribada dels Reis de l’Orient sigui possible. L’inconvenient del campament del Fòrum és que segurament faltaran dies perquè hi haurà molts nens i nenes que hi voldran participar i les restriccions d’aforament són les que són.

Cornellà ha substituït la cavalcada de Reis per una ‘plantada’ a l’avinguda del Maresme

Els barcelonins que puguin accedir al recinte del Fòrum a partir del 28 de desembre es trobaran tota la comitiva reial a ple rendiment, les carrosses, els vestits, la Patge Estel, els patges Omar i Gregori, i tota la màgia que acompanaya aquest gran esdeveniment per a petits i grans. Arreu de Catalunya, ha calgut repensar la rua dels Reis municipi a municipi i per exemple a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat han substituït la cavalcada de reis per una plantada que els Reis d’Orient i el seu seguici faran a l’avinguda del Maresme el 5 de gener per tal que se’ls pugui anar a saludar.

Desenes d’activitats per a tots els públics

Els museus i els equipaments culturals municipals de Barcelona han preparat un Nadal farcit d’activitats per a tothom. Tallers, visites i exposicions adaptats a les condicions del moment. El Born Centre de Cultura i Memòria programarà diversos tallers i activitats infantils, com ara Que pugi el teló, el 23 de desembre, o La ciutat de la xocolata el dia 31. Precisament, amb aquesta temàtica, el Museu de la Xocolata ha organitzat dos tallers molt llaminers: Un Nadal de xocolata i Taller de neules i torrons.



El Museu Etnològic i de Cultures del Món convidarà a descobrir, del 29 de

desembre al 3 de gener, un divertit joc familiar japonès gràcies a l’activitat Fukuwarai, riguem i atrapem la felicitat. A banda també faran tallers per ensenyar a fer garlandes amb fibres vegetals i boles per guarnir l’arbre.