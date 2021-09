El Procicat ha aprovat aquest dimarts el pla que permet fer castells de fins a 160 persones. És un document elaborat per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme del Departament de Cultura, que s'ha treballat conjuntament amb la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Els castellers hauran de dur mascareta, fer els castells en un màxim de quinze minuts, establir protocols d'entrada i sortida, i tenir la pauta completa de vacunació o una PCR negativa en les darreres 48 hores. Als menors de dotze anys se'ls faran tests d'antígens ràpids. El protocol es podrà estrenar per les festes de Santa Tecla de Tarragona o la Mercè de Barcelona.



Des del principi de la pandèmia, les mesures de seguretat aplicades per combatre el coronavirus han limitat de manera molt important la possibilitat de fer castells, que per les seves característiques requereixen la participació d’un nombre elevat de persones i amb un contacte físic imprescindible. A banda dels 160 castellers també s'autoritza un màxim de 25 grallers acompanyants, que hauran de complir les condicions de grup bombolla i mantenir en tot moment les distàncies de seguretat establertes. Les propostes han estat avaluades i validades de manera positiva pels equips tècnics de Salut Pública i Protecció Civil del departaments de Salut i d'Interior, respectivament.

"Aquest pla està pensat perquè tots els castellers puguin fer la desescalada", ha explicat Adelaida Moya, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. "Es tracta de començar amb aquests nous canvis, i anar obrint a poc a poc, sempre que la situació permeti tenir una evolució favorable", ha afegit. Els castellers participants també hauran d'estar associats a la colla castellera participant i practicar una higiene exhaustiva de mans i peus utilitzant gels hidroalcohòlics homologats. Amb tot, no es permet la interacció entre membres de les diferents colles que participin a la diada. Tots els grups hauran de seguir un protocol d'entrada i de sortida de les places. Tampoc es permet la interacció entre els executants i el públic.



Els seguidors, de fet, hauran de tenir un espai clarament separat, perimetrat i amb les indicacions necessàries, seguint sempre les condicions de seguretat que estableixin les resolucions vigents en cada moment per a la resta d'espectacles culturals. L'aforament permès serà el mateix que s'estableixi per als nivells d'alerta vigents en cada moment per als espectacles culturals a l'aire lliure o en espais interiors. Aquest pla entrarà en vigor aquesta setmana, a partir del moment en què els consellers de Salut i d'Interior el signin, després de l'aprovació del Comitè Tècnic del Procicat d'aquest dimarts.