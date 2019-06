La CUP aprova un protocol contra les violències masclistes

Després d'un any de treballar-hi, la CUP ha completat aquesta setmana l'aprovació d'un protocol per a la prevenció i l'abordatge de les violències masclistes, una eina pionera entre les organitzacions polítiques del país. Segons ha explicat a TV3 l'exdiputada Mireia Vehí, actualment membre del secretariat nacional de la formació, el protocol preveu l'expulsió de militants per als casos greus. "En aquesta organització a ningú li tremolarà la mà si s'ha d'expulsar algú", ha assegurat. El document va rebre dissabte el vistiplau del Consell Polític de la CUP, l'organisme que reuneix representants de les diferents assemblees territorials i organitzacions que en formen part.



El protocol planteja la necessitat de donar una resposta polític col·lectiva a les agressions que hi hagi entre la militància, partint de la premissa que els comportaments i actituds masclistes "són producte d'una societat profundament patriarcal, capitalista i racista". En aquest sentit, l'eina té entre les seves funcions la "identificació i abordatge" de les situacions de violència masclista concretes, tot i que la prioritat amb el temps serà que es converteixi en una eina "preventiva" per "revisar" les pràctiques i discursos.

El protocol també pretén tenir una "finalitat reparadora" i crear "espais segurs per a les dones", a més de convertir-se en una eina de "transformació" de la pròpia CUP. Es parteix que a la formació de l'esquerra independentista les "dinàmiques masculinitzades, androcèntriques i masclistes" són les majoritàries, atès que només el 29% de la militància és femenina. Tots els càrrecs nacionals i locals electes del partit hauran de fer una formació sobre la qüestió i complir "certs estàndards".

El cas Boya



La formació ha desvinculat l'aprovació del protocol de la dimissió, el passat març, de l'exdiputada Mireia Boya, aleshores portaveu del secretariat nacional, després de denunciar una "agressió psicològica" per part d'un company del partit. A TV3, Vehí ha subratllat que ja s'estava treballant en el protocol. La setmana passada, però, tres membres del secretariat nacional -Maria Ballester, Aina Delgado i Núria Alcaraz- van dimitir per la gestió que s'havia fet de la denúncia pública de Boya, amb l'argument que s'havien "minimitzat" els fets». Entre d'altres qüestions, en una carta van reclamar un "canvi immediat" a l'hora d'afrontar els casos d'agressions que es denunciïn.