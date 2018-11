La CUP i Arran responen a les amenaces d'il·legalització: "Avui som nosaltres. Demà pot ser qualsevol altre"

L’Esquerra Independentista (EI) ha comparegut aquest dimecres per respondre a les amenaces que el líder del Partit Popular (PP), Pablo Casado, i representants de Ciutadans (Cs), fa temps que invoquen: la il·legalització de la CUP, i la pota juvenil dels anticapitalistes, Arran. En una roda de premsa conjunta amb la diputada Maria Sirvent, la portaveu d’Arran, Adriana Roca, i el portaveu de l’organització d’advocats Alerta Solidària, Xavi Pallicer, els integrants de l’EI han recordat els 50 anys d’història del moviment durant els quals, expliquen, haver viscut altres episodis repressius per la seva activitat política: "Durant aquests anys hem patit tortures, empresonament, persecució política, policial, judicial. Tot plegat té un preu col·lectiu i personal molt elevat, però estem disposades a pagar el preu que sigui per poder seguir endavant amb la nostra lluita", ha reivindicat Pallicer.



Les amenaces proferides per la dreta espanyola, qualificades de "globus sonda" per la mateixa Maria Sirvent, han estat contestades per primer cop per l’organització: "Sabem que l’amenaça només ha estat formulada en format de declaracions polítiques i que no hi ha cap instància judicial, això és cert. Però si nosaltres creiem que això té algun tipus de credibilitat, és justament perquè hi ha un context de retallades de llibertats i de drets civils i polítics als Països Catalans i arreu de l’Estat", ha argumentat la diputada. Amb aquestes declaracions, els independentistes fan notar que atorguen una realitat material a les declaracions del PP i Cs i recorden que els discursos de "l’aparell de l’Estat" han servit per "aplanar el terreny" abans d’aplicar repressió, com ara l’aplicació del 155 o l’empresonament dels líders independentistes.

En aquesta línia, Pallicer ha recordat que aquests globus sonda ja es van llençar al País Basc abans d’il·legalitzar altres forces i fins i tot mitjans, com Herri Batasuna, la formació d'Arnaldo Otegi, o el diari Egin.



La manera de "no retrocedir", segons les paraules de Sirvent, és crear un "front ampli antifeixista dins i fora de les institucions": "Avui és la CUP, és Arran. És qualsevol col·lectiu de l’Esquerra Independentista. Demà serà qualsevol altre que posi en qüestió aquest règim", ha dit la diputada; una crida amarga dirigida a l’òrbita progressista catalana però també de tot l’Estat de qui han denunciat "d’anar de puntetes" quan es tracta de condemnar la repressió. Tot i això, els anticapitalistes no han concretat ni en calendari ni en mecanismes la manera de fer realitat aquesta crida per eixamplar la base des de l'oposició a l'Estat.

L'organització de joves Arran, en el punt de mira

L’altra organització que està agafant referencialitat d'ençà que el procés independentista ha agafat embranzida és Arran, que va començar a sortir als mitjans a partir de la seva controvertida denúncia contra el model turístic de Barcelona. La portaveu, Adriana Roca, ha reivindicat el modus operandi de l'organització i del total de l’Esquerra Independentista: "Sabíem que confrontar a l’estat comportaria repressió i tot i això apostàvem per fer-ho. En aquestes circumstàncies, continuem reivindicant desobediència i dissidència". Per a la portaveu es tracta de l’aplicació de "l’estratègia de la por": "La il·legalització és el cop final d’una sèrie d’actuacions pensades per deslegitimar-nos i debilitar-nos. Avui som nosaltres, demà pot ser qualsevol".



Precisament, Roca ha denunciat que una persona mediàtica de l’organització està sent vigilada per la policia a casa seva de fa unes setmanes. Segons ha pogut saber ‘Públic’, els cossos policials haurien arribat a practicar identificacions a la persona afectada a la sortida del seu domicili. Fa poques setmanes, un altre militant d'Arran i del CDR de Terrassa va ser detingut pels fets ocorreguts durant la manifestació de Jusapol a finals del setembre passat.



Roca ha denunciat el relat de la dreta espanyolista contra Arran, a qui han acusat en nombrosos cops de "nazis": "És una banalització del nazisme i respon a la voluntat de deshumanitzar-nos", considera. A més, Roca ha assenyalat els "vincles amb l’extrema dreta del PP i Cs", de qui diu que "no tenen cap problema en anar de la mà de VOX". Roca també ha tingut paraules contra les comparacions que membres del PP i el mateix Casado han fet entre l’acció d’Arran a la porta d’una residència del jutge Pablo Llarena a Sant Cugat del Vallès i les marques als comerços de jueus durant el nazisme: "Qui pinta esvàstiques i crema els nostres casals i ateneus són ells".