La CUP registra una proposició de llei per permetre avortar durant tot l'embaràs

La CUP ha registrat una proposició de llei al Parlament perquè es pugui avortar voluntàriament en qualsevol moment de l'embaràs a Catalunya, més enllà de les catorze setmanes que marca actualment la normativa espanyola. La proposta també pretén eliminar la possibilitat que els professionals sanitaris s'acullin a l'objecció de consciència a l'hora de practicar la interrupció de la gestació, així com eliminar l'avortament del Codi Penal.

La portaveu de la CUP, Laia Estrada, ha dit que esperen rebre el suport de Junts i ERC perquè es pugui tramitar aquesta Proposició de llei catalana sobre l'efectivitat del dret a l'avortament. Tot i això, ha expressat que és conscient de les "dificultats" per implementar-se perquè els tribunals són "censuradors" i "masclistes". La proposta ha estat redactada de la mà de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius.

La CUP ha presentat la llei a les portes del 8-M i remarcant que la ultradreta ha posat una "ofensiva" contra els drets sexuals de les dones. "No hi ha igualat possible si les dones no podem exercir el control sobre els nostres cossos o la capacitat reproductiva", ha subratllat Estrada, insistint en la petició d'un avortament "lliure, gratuït i sense condicionants".

La cupaire també ha explicat que aquesta proposta normativa pretén "avançar en la sobirania del país", "estirant les costures dels límits constitucionals que ens imposa l'Estat espanyol". I ja ha admès que la norma pot comportar un "xoc de legalitats", puix el marc jurídic espanyol és més restrictiu.

"La Llei Catalana de l'Avortament ens ha de permetre anar més enllà de la llei espanyola i aconseguir dos grans avenços: treure l'avortament del Codi Penal i acabar amb els terminis", ha defensat Estrada. La CUP-NCG reivindica que amb aquesta proposta compleix la moció que es va aprovar per majoria el passat mes de desembre al Parlament que es comprometia aprovar-la durant el primer quadrimestre del 2024.

🔴 La CUP-NCG registra la llei catalana pel dret a l’avortament perquè sigui realment “lliure i gratuït” amb l'@lassociaciodsr



Una proposta que pretén avançar l’agenda feminista del país amb la despenalització de l’avortament



🧵Fil ⤵️https://t.co/sF0BT2Ssz8 — CUP Països Catalans (@cupnacional) March 7, 2024

Els condicionants legislatius a l'avortament

Actualment, l'avortament a Catalunya es regula mitjançant la legislació de l'Estat espanyol que el manté dins el Codi Penal. Aquest posa un seguit de condicionants que pels cupaires suposen "una vulneració del dret a la reproducció i la maternitat". La llei espanyola només permet avortar fins a la setmana 14 de l'embaràs i a un període de reflexió de 3 dies, i avala l'objecció de consciència dels professionals.